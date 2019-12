Sylvie Tellier : Jugée sur ses qualités de maman, elle s'explique

En novembre 2019, Sylvie Tellier partait avec les trente Miss régionales en voyage préparatoire à Tahiti. Exceptionnellement, elle emmenait Margaux, sa fille de 5 ans, dans ses valises. Une initiative qui n'a pas plu à tout le monde... Vivement critiquée sur son rôle de mère, l'ex-Miss France 2002 a tenu à répondre à ses détracteurs au micro de Sud Radio.

"C'est les réseaux sociaux ! Généralement, c'est : 'Tu te fais payer tout aux frais du contribuable', alors que je rappelle que le comité Miss France n'est pas financé par le contribuable et que j'ai payé le billet d'avion de ma fille, et qu'elle n'a que 5 ans et j'ai demandé l'autorisation à la maîtresse", se justifie Sylvie Tellier en gardant le sourire.

Pour rappel, le fait qu'elle fasse manquer plusieurs jours d'école à sa fille avait été très mal vu par beaucoup d'internautes. Pourtant, Sylvie Tellier a une très bonne raison d'agir ainsi : "Il y a une tradition chez moi, c'est que pour leur cinquième année, j'emmène toujours mes enfants sur un voyage, parce que je veux leur expliquer ce que maman fait, déclare l'ancienne reine de beauté. Ma petite, au mois de juin, a raconté à la maîtresse que je fabriquais des princesses... Je lui ai dit que non, que je n'avais pas ce talent."

Pour la directrice du comité Miss France, vivre loin de ses enfants est une épreuve. Ce fameux voyage était donc aussi l'occasion de passer du temps avec sa petite fille. "Je voulais lui montrer ce qu'était une école de Miss. Je peux vous dire que depuis que je l'ai emmenée, elle se tient bien à table, elle a fait les cours de bonne manière (...) c'est très drôle", affirme Sylvie Tellier, attendrie à cette pensée.

Pour l'heure, la maman de 41 ans concentre toute son attention sur le concours de Miss France 2020, qui aura lieu le 14 décembre 2019, à Marseille. Après une année passée aux côtés de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, Sylvie Tellier est donc prête à prendre une nouvelle jeune femme sous son aile.