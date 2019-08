Sylvie Tellier maman parfois absente : elle s'est fixé une limite

Élue Miss France en 2002 et actuelle directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation, Sylvie Tellier est aussi et surtout une maman. Interviewée par le magazine Ici Paris, la femme de 41 ans a fait savoir qu'elle se fixait des limites à ne pas dépasser pour le bien-être de ses enfants.

S'occuper de l'élection de Miss France, c'est un sacré travail. En plus d'organiser le concours, il faut faire un vrai tour de France des régions pour trouver de nouvelles recrues et voyager dans de nombreux pays. Et chaque année, rebelote. Allier travail et vie de famille peut donc s'avérer compliqué pour Sylvie Tellier, qui vient d'ailleurs de démarrer la nouvelle campagne d'élection des Miss régionales. "Le compte à rebours a commencé fin juin avec l'élection de Miss Tahiti animée par Stéphane Plaza. Et après-demain, je pars en tournée pour Miss Provence, Languedoc, Miss Côte d'Azur et Miss Médoc. On termine les départementales et on attaque les régionales", détaille-t-elle.

La maman d'Oscar (9 ans), fruit de ses amours avec Camille Le Maux, Margaux (5 ans) et Roméo (1 an), nés de sa relation avec Laurent, compte donc sur l'aide de ses proches. "Comme beaucoup de femmes, je m'organise et je me coupe en quatre. Là, par exemple, c'est ma mère qui garde le petit", déclare-t-elle.

Pour ne pas trop manquer à ses trois enfants, la femme d'affaires a imposé une règle : "Pas plus de trois dodos partie. Sauf une fois dans l'année avec le voyage des miss." Lors du dernier voyage de préparation à l'élection Miss France, qui a eu lieu en novembre dernier, Sylvie Tellier avait donc été séparée de ses bambins, dont Roméo, qui n'avait que 4 mois. Pour garder le lien, elle avait alors multiplié les appels vidéo lors de ce voyage à l'île Maurice. Un mois plus tard, elle avait en revanche emmené son bébé avec elle à Tahiti après l'élection de Vaimalama Chaves.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Sylvie Tellier dans le magazine Ici Paris en kiosques le 7 août 2019.