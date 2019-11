Sylvie Tellier accusée de faire manquer l'école à Margaux : elle réplique

Attaquée concernant sa fille Margaux (5 ans, fruit de son union avec Laurent), Sylvie Tellier n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs sur Instagram, le 27 novembre 2019.

Depuis le 17 novembre 2019, la directrice générale de la société Miss France est à Tahiti avec les 30 prétendantes au titre de Miss France 2020 et Vaimalama Chaves, dans le cadre du voyage d'intégration, mais pas seulement ! Margaux est aussi du voyage et peut donc suivre de près la préparation des reines de beauté avant le grand jour, le 14 décembre prochain, au Dôme de Marseille. Sur Instagram, Sylvie Tellier ne manque pas de partager de tendres moments avec sa fille. Après avoir dévoilé une photo d'elle à la piscine, c'est une image sur laquelle on peut les apercevoir sur un paddle qu'elle a publiée. "Nouveau moyen de transport, beaucoup plus propre et surtout plus zen. Je suis sûre que nous allons faire sensation sur le périphérique parisien", a-t-elle écrit en légende.