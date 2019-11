Sylvie Tellier maman : rare et adorable photo de sa fille Margaux, à Tahiti

Même si elle est dans un cadre paradisiaque, Margaux doit suivre une règle imposée par sa maman. "J'ai expliqué à Margaux que, même si elle passe le séjour avec nous, ça sera très difficile de voir qui sera Miss France. Et comme sa maman travaille dans l'organisation, je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas le droit, même si elle avait un petit coup de coeur, d'aller voir la Miss en question pour lui dire", a confié Sylvie Tellier à TV Mag.

Un petit inconvénient quand on sait qu'elle peut participer aux activités organisées pour les prétendantes. "Je vais lui montrer les cours de démarche d'Arnaud Sol Dourdin mais aussi les leçons de bonnes manières données par Jérémy Côme. Il n'est évidemment pas question de lui faire une formation de Miss à 5 ans et demi mais plutôt de lui montrer qu'il y a des choses à apprendre pour se présenter aux gens, qu'il faut regarder les personnes dans les yeux quand on leur parle, saluer tout le monde lorsque l'on entre dans une pièce... Le respect des autres est très important mais aussi celui du travail et des équipes", a conclu celle qui est aussi maman d'un petit Roméo (né le 14 juillet 2018) et Oscar (né le 17 janvier 2010, de son ancienne union avec Camille Le Maux).