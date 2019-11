Vaimalama Chaves : Quel avenir pour Miss France 2019 ? Elle répond...

Une année de règne qui prend fin. Le samedi 14 décembre 2019, au Dôme de Marseille, sera couronnée une nouvelle reine de beauté, lors de l'élection de Miss France 2020. La belle et punchy Vaimalama Chaves rendra ainsi sa place. Mais pas de panique, elle ne quittera pas les spotlights de sitôt...

Interrogée chez elle à Tahiti, Vaimalama Chaves a répondu aux questions du journal Le Parisien et a indiqué les pistes qu'elle va suivre pour l'avenir. "Je vais être plus libre dans mes propos après, attention à vous ! Je vais poser la couronne sur la tête et je m'en vais... Je trouvais que c'était insensé de laisser Miss France sur un piédestal sur lequel elle ne devait pas être. Les gens n'étaient pas prêts quand je disais que j'allais aux toilettes. J'ai fait une vidéo avec des paillettes dedans, je la poste dès que je ne suis plus Miss France. Et puis, je suis titulaire d'un master de management, mais je veux faire Sciences Po Paris l'année prochaine. Mon rêve plus tard, c'est de faire de la politique sérieusement et, pourquoi pas, me présenter à la présidence de Tahiti", a-t-elle ainsi raconté à nos confrères.

Pour l'heure, Vaimalama Chaves s'est surtout lancée dans la chanson ! Miss France 2019 a annoncé la sortie d'un disque intitulé Good Vaïbes, déjà porté par une reprise du tube Mon jardin d'hiver du défunt chanteur Henri Salvador et un titre inédit, Ton nom déjà. Deux chansons à découvrir sur sa chaîne Youtube. Elle aura désormais le temps de faire de la musique à plein temps puisque, pendant son règne, les journées étaient bien remplies. "Miss France, cela me prend six jours sur sept et je suis loin de faire 35 heures ! Je suis souvent dans des TER à 7 heures du matin pour aller en gala. J'ai fait beaucoup de séances de dédicaces, des salons. J'ai tourné des films, fait du saut en parachute, des shootings pour les partenaires, des élections régionales. C'est sans limite", a-t-elle relaté.

Rendez-vous le 14 décembre 2019, dès 21 heures, sur TF1, avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault.

Thomas Montet