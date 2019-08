Vaimalama Chaves harcelée : photos d'hommes nus et insultes... sa réplique cash

Miss France 2019, la superbe Vaimalama Chaves, a un fort caractère et une liberté de ton assez rare chez les reines de beauté. Ainsi, quand elle n'est pas contente, hors de question de rester silencieuse et d'attendre que cela passe. S'estimant harcelée sur les réseaux sociaux, elle a attaqué les hommes qui lui envoient des dickpics et des messages injurieux...

Dans la story de son compte suivi par 583 000 abonnés, Vaimalama Chaves a posté, mercredi 21 août 2019, des captures d'écran de messages d'hommes la draguant lourdement ou l'insultant. Mais la jeune femme de 24 ans est surtout allée plus loin en postant les photos, floutées, d'un homme qui lui avait envoyé un cliché de son sexe alors qu'elle n'avait rien sollicité : ce qu'on appelle une dickpic ou un nude. "Personne ne mérite d'être aveuglé par une si vilaine aubergine un peu trop mûre...", a-t-elle commenté avec beaucoup d'humour. La référence à l'aubergine est liée au fait que cet émoji est souvent utilisé sur les réseaux sociaux pour parler du sexe masculin.

La Miss a toutefois posté le nom de l'individu très indélicat et s'est vu reprocher cette démarche par un follower. Lui faisant remarquer que ses fans risquaient d'aller harceler cet homme pour ce qu'il avait fait, ce dernier lui a conseillé de retirer le nom figurant sur sa précédente capture. Le sang de la Miss Tahiti 2018 n'a alors fait qu'un tour... "La réponse est non. Ça s'appelle du harcèlement. Sous prétexte que je suis connue, je devrais me taire ? C'est hors de question. Ceux qui font des choses comme ça ne réfléchissent pas et je refuse d'être passive face à l'inconscience de certaines", a-t-elle rétorqué du tac au tac.

La reine de beauté n'a pas manqué de faire passer un ultime message : "Les prochains, vous êtes avertis." Celui qui essayera de décrocher son coeur a intérêt à la jouer gentleman.

Thomas Montet