Vaimalama Chaves, "chipie" face aux rumeurs de couple : "J'adore le buzz"

Qu'on se le dise, notre Miss France 2019 Vaimalama Chaves est joueuse et s'amuse des rumeurs qui l'entourent... surtout quand elles concernent ses amours !

Interrogée par nos confrères de Télé Star à ce sujet, l'ex-Miss Tahiti qui refuse de participer aux concours de beauté internationaux a statué : "Les pseudos relations de couple que l'on me prête avec tel footballeur, ça me fait rire. Quand quelque chose de faux est dit, je le corrige immédiatement." Et d'ajouter avec malice : "J'adore le buzz, nourrir la rumeur. Je rigole dans mon coin comme une chipe parce que je suis toujours une chipie."

Toujours concernant sa vie sentimentale et sa philosophie amoureuse, Vaimalama Chaves a accepté de dévoiler sa position très tranchée sur le mariage... et celle-ci détonne ! "Ça ne me fait pas du tout rêver. Je suis très pragmatique. Un mariage, ça coûte hyper cher, un divorce ça coûte encore plus cher ! Quand on organise un mariage, on se prend la tête pour trouver le mari, la robe, la déco... Il faut organiser une belle soirée en faisant cotiser chacun. On se met tous sur son 31 et on fait la fête ! Si un jour, je dois me marier, ça sera un tout petit mariage au bord de la mer ou de la rivière avec un bon et gros gâteau", a-t-elle assuré.

Lors de ce même entretien, Vaimalama Chaves a également répondu à ses haters, ceux qui s'attaquent à son physique. "Comme j'adore la bagarre, je leur réponds !", a-t-elle insisté.

