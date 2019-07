Vaimalama Chaves critiquée sur son poids : "Moi, au moins, j'ai un cerveau"

Vaimalama Chaves a vu sa vie changer du jour au lendemain, à partir du 15 décembre 2018. La jeune femme de 24 ans a été sacrée Miss France 2019 à l'issue du concours de beauté. Depuis, elle est donc davantage sous le feu des projecteurs pour le meilleur et parfois pour le pire.

Régulièrement, la belle brune est victime d'attaques sur son poids. Certains jugent en effet bon de lui dire qu'elle n'est pas assez fine, des critiques qui agacent fortement Vaimalama Chaves. Interrogée par nos confrères de Télé Star, elle a confié : "Les gens sont quand même cash. Ils aiment la bagarre. (...) Comme j'aime aussi la bagarre, je réponds." Depuis le début de son règne, l'ancienne community manager a prouvé qu'elle pouvait être piquante quand il le fallait et qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Gare donc à ceux qui s'en prendraient à elle sans réelle justification. Comme les personnes qui disent par exemple qu'elle n'a pas de poitrine.

"Moi au moins, j'ai un cerveau. Ou ceux qui disent 'il faut que tu fasses de la gym'. Eh bien non, j'ai gagné avec le corps que j'avais", a-t-elle clos le sujet. Lors d'une interview pour Gala datant de mars dernier, Vaimalama avait admis auprès du magazine avoir pris un peu de poids depuis son élection. Pas de quoi la complexer, même si certaines critiques visent son physique. "Oui, j'ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux", avait-elle notamment déclaré.

Celle qui a été victime de harcèlement scolaire à l'adolescence, à cause de son surpoids, ne compte pas se laisser faire par ses détracteurs : "À l'époque, je n'avais pas de recul. Les médisances m'affectaient beaucoup. Mais depuis, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi ! (...) Entre être une Miss bien en chair, mais épanouie et souriante, et être une Miss toute mince avec des abdos, mais frustrée, aigrie et affamée, j'ai choisi mon camp !"