Vaimalama Chaves : En bikini, elle ironise sur ses "bourrelets"

En juillet dernier, Vaimalama Chaves était sur la Côte d'Azur avec plusieurs reines de beauté : Sylvie Tellier, Wynona Gueraini, Ophély Mézino ou encore Annabelle Varane, pour la tournée du gala. Soirée au VIP Room, après-midi plage à Saint-Tropez ou à Cannes... Notre Miss France adorée a profité de belles vacances sous le soleil.

Ce n'est pas la première fois que Vaimalama Chaves évoque sa supposée "prise de poids" depuis son sacre. "Je sais que j'ai grossi... et ça me va. Bah oui, je mange ! Et je mange beaucoup parce que ce n'est pas dans ma culture tous ces mets gastronomiques qu'on me présente. Alors j'en profite pour découvrir. J'aime manger, j'aime rigoler et parler fort, et rigoler, et dormir. Et je vais continuer à être comme ça, que vous le vouliez ou non. Alors bon courage parce que vous avez encore neuf mois à me supporter les gars !", avait-elle lancé à 50' Inside en mai 2019, avec son habituel franc-parler. Une fierté nationale.