Vaimalama Chaves annonce la sortie de son album et dévoile un titre inédit

Vaimalama Chaves est d'ores et déjà tournée vers l'avenir. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques semaines avant de rendre son écharpe et sa couronne Miss France, la jolie Tahitienne a entamé sa nouvelle carrière : celle de musicienne.

Eh oui, c'est bel et bien en tant que chanteuse que la brunette souhaite désormais s'illustrer. Au début du mois, elle partageait d'ailleurs un tout premier single intitulé Mon jardin d'hiver. Il s'agit d'une reprise de la chanson culte d'Henri Salvador. Cette balade sur laquelle elle s'accompagne de son ukulélé fait un véritable carton sur sa chaîne YouTube : plus de 83 000 curieux se sont empressés d'aller découvrir ses talents !

Ce morceau signe indéniablement le lancement de la machine Vaimalama. Sur Instagram, elle a indiqué qu'un album suivrait et sortirait dans les bacs très prochainement. "Après avoir longtemps gardé le secret, et après avoir semé quelques indices, je peux désormais vous l'annoncer officiellement : ces derniers mois, j'ai travaillé longuement sur plein de belles chansons, des reprises et des inédites, qui vont composer mon tout premier album Good Vaïbes. L'aventure Miss France est bientôt terminée, mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et il me tarde de vous emmener avec moi et mon ukulélé dans l'univers de cet album qui sortira le 6 décembre prochain."

Encore un peu de patience avant de pouvoir se laisser emporter par la douceur de la jolie brune de 24 ans. Et à en croire leurs commentaires, ses nombreux admirateurs ne manqueront pas d'acquérir un exemplaire. Et pour calmer leur impatience, elle a ensuite partagé une vidéo du premier titre inédit de son album Good Vaïbes. "C'est une chanson pour les lendemains de fêtes et elle s'intitule Ton nom déjà !! RDV vendredi pour la découvrir en entier", précise Vaimalama. On y sera !