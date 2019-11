Mareva Galanter : Pourquoi elle a mal vécu l'expérience Miss France

Obtenir la couronne de Miss France, c'est chaque année le rêve de 30 jeunes femmes. Beaucoup se fantasment en robe longue, la couronne vissée sur un chignon impeccable et le sourire aux lèvres... Beaucoup, mais pas toutes. Mareva Galanter, première Miss Tahiti a avoir décroché la victoire sur TF1, vient d'avouer qu'elle avait été complètement déboussolée lors de son année de règne. "D'un coup il se passait trop de choses, s'est-elle souvenue dans une interview accordée à Sébastien Folin pour son émission Clair Obscur diffusée sur France Ô le lundi 4 novembre 2019. Ça voulait dire que je ne pouvais plus partir. J'avais l'impression qu'il y avait déjà une responsabilité en moi qui s'était déclenchée. En fait, j'avais l'impression de me dire que ma vie basculait. Ça m'a rendu très triste, parce qu'on s'imagine que c'est l'euphorie totale. Peut-être parce que je n'en avais pas rêvé. Je le dis aujourd'hui, vingt ans après."

Vous n'avez plus votre personnalité, on ne cherche pas à vous comprendre

Alors que son règne débutait à peine, la beauté de Papeete avait du mal à se montrer enthousiaste. Chose qu'on a fini par lui reprocher ! Élue en 1999, Mareva Galanter était âgée de 19 ans et avait sans doute pour seule ambition de vivre sa vie de jeune adulte. "Ce dont j'ai souffert, entre guillemets parce que ce n'est pas une souffrance ultime, c'est que vous devenez, pas un objet, mais vous n'avez plus votre personnalité, on ne cherche pas à vous comprendre, à vous connaitre, à discuter de la vie, de votre enfance, de ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous passionne, a-t-elle expliqué. En fait vous êtes une image. Vous représentez une image, et chacun a des idées préconçues sur cette image. Donc les discussions sont assez minimalistes, et très orientées".