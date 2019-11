Miss France 2020 : Morgane Lebon, Miss Réunion 2019, divine en bikini

Miss Réunion 2019 a été désignée ! C'est la magnifique Morgane Lebon qui a décroché la couronne de son île en août dernier. En bonne ambassadrice, la reine de beauté tentera de remporter le titre national le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille. Elle sera opposée à 29 autres candidates, toutes plus jolies les unes que les autres.

Point positif pour la jeune femme : elle maîtrise parfaitement sa communication. Et c'est sur Instagram, où elle est suivie par plus de 8 500 abonnés, que la belle partage le plus de photos. Jouant sur le point fort de sa couronne régionale, elle partage régulièrement des images de plages paradisiaques mais n'hésite pas non plus à s'afficher en bikini, dévoilant ainsi son corps de rêve. Atout non négligeable quand on veut devenir la plus belle femme de France.

Que ce soit enfantine, jouant avec d'excentriques bouées colorées ou femme fatale, en bikini blanc et lunettes de soleil au milieu des rochers, Morgane Lebon arbore toujours un sourire éclatant et un regard bleu charmeur.

En vacances aux Seychelles durant l'été dernier, la Miss a apposé un joli rouge sur ses lèvres et une fleur d'hibiscus dans ses cheveux. Sublime, elle prend la pose au bord de la piscine de son hôtel Resort & Spa.

Aucun doute, elle a tout d'une future Miss France engagée et exotique, qui saura faire rêver les Français de par son physique mais aussi et surtout grâce à son île natale.