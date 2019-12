Sylvie Tellier : Pause douceur avec son fils Oscar, qui a bien grandi

Ce n'est pas la première fois que Sylvie Tellier essuie ce type de remarques. Sa fille Margaux (5 ans, née de son actuelle union avec Laurent) a eu la chance de participer au voyage d'intégration, à Tahiti. Et, il y a une semaine, sa maman a dévoilé une photo d'elles, sur un paddle. "Déjà ses gosses ne sont pas à l'école ? Et après elle va encore se plaindre d'être fatiguée et d'avoir un job difficile. Savoir rester humble en cette période difficile pour beaucoup serait un plus...", avait-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires. N'étant pas une femme qui a sa langue dans sa poche, la directrice du comité Miss France, qui est aussi la mère d'un petit Roméo (1 an), avait répondu : "Pour votre information, ma petite fille est en maternelle et j'ai l'accord de la maîtresse. Il me semble que la culture s'acquiert grâce aux voyages."