Sylvie Tellier : Rare photo de famille, souvenir de son mariage avec Laurent

Une date qu'elle considère comme "la plus importante" de sa vie pour deux raisons. C'est le jour où, en 2017, elle a dit "oui" à l'homme qui fait battre son coeur, mais pas seulement. Le 14 juillet 2018, Sylvie Tellier donnait naissance à son troisième enfant, un adorable petit garçon prénommé Roméo. En célébrant leur troisième anniversaire de mariage, la jolie blonde et son époux Laurent célèbrent également le deuxième anniversaire de leur fils.

Ce n'est pas la première fois que Sylvie Tellier partage des moments d'intimité en famille sur les réseaux sociaux. En février dernier, lors du voyage d'intégration de notre Miss France 2020 Clémence Botino à Avoriaz, Sylvie Tellier avait embarqué avec elle ses enfants, en vacances scolaires. Sur Instagram, elle avait partagé plusieurs clichés de cette virée au ski... avant de publier des photos de famille plus ensoleillées en avril, en plein confinement. Les températures avaient explosé et Sylvie Tellier avait dégainé la piscine gonflable pour Oscar, Margaux et Roméo. Un moment de complicité mère-enfants qu'elle avait publié en images sur le réseau social.