Sylvie Tellier au ski avec ses enfants : tendres photos et grosse sécurité

Cette semaine était placée sous le signe de l'intégration pour Clémence Botino (23 ans). Miss France 2020 s'est rendue à Avoriaz en compagnie de Sylvie Tellier, Camille Cerf, Maeva Coucke et Vaimalama Chaves afin de profiter des joies de la montagne. Et deux autres personnes ont encore donné plus de vie à ce beau séjour au ski : Oscar (10 ans) et Margaux (5 ans et demi).

La directrice générale de la société Miss France a en effet fait venir ses enfants, actuellement en vacances scolaires. Et elle n'a pas manqué de partager de tendres photos en leur compagnie sur Instagram, mercredi 12 février 2020. Sylvie Tellier a tout d'abord publié une photo en compagnie de Margaux. Mère et fille semblent être sur un télé-siège, prêtes à dévaler une piste. La fillette, née de son union avec Laurent, apparaît tout sourire et bien équipée car elle porte un casque en plus de grosses lunettes pour la protéger. A ses côtés, sa maman, sublime au naturel, a les mêmes équipements. Même cliché avec son fils, né de son précédent mariage avec Camille Le Maux, mais cette fois, certains ont remarqué qu'ils portaient également... des micros.

Afin d'anticiper certains commentaires, Sylvie Tellier a dévoilé pour quelle raison ils étaient aussi équipés : "Que du bonheur. Et j'anticipe même vos commentaires : les micros c'est pour rester connectée avec mes loulous pour plus de sécurité sur les pistes."