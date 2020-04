Sylvie Tellier confinée en famille : sublime silhouette en bikini et système D

Les week-end sont devenus précieux pour Sylvie Tellier. Avec le confinement, la directrice du comité Miss France se retrouve avec un emploi du temps bien chargé. Entre les devoirs de ses enfants et ses activités professionnelles, la jolie blonde n'a finalement que peu de place au repos. Alors, ces deux petits jours off par semaine apparaissent comme une véritable bouffée d'air frais, surtout lorsque le soleil s'invite dans son jardin.

Ce samedi 25 avril 2020, le thermomètre affichait d'ailleurs 25° à Paris. Ni une, ni deux, Sylvie Tellier a sorti la piscine gonflable, à défaut d'une vraie piscine, pour ses petites merveilles - Margaux, Oscar et Roméo - et en a profité pour dégainer le bikini. Sur Instagram, elle a partagé une photo de sa journée détente dans son jardin et force est de constater, qu'à 41 ans, l'épouse de Laurent n'a rien perdu de sa splendeur. En effet, sur le cliché, elle apparaît le teint hâlé, les jambes fines et longilignes et le ventre plat. Autant de qualités qui peuvent faire pâlir de jalousie certains internautes. "Ce corps !", "Avec 3 enfants vous avez toujours un beau corps wow !!!", "Une photo qui fait rêver plus d'une parisienne", ont commenté certains. D'autres ont préféré la complimenter sur sa silhouette impressionnante. "Poh poh poh poh une bombe", "Miss un jour miss toujours!", "Tu es sublime", peut-on lire en masse.



Une belle après-midi comme Sylvie Tellier les aime et qui lui remettra sans doute du baume au coeur avant d'attaquer une nouvelle semaine intense. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, elle confiait se languir de la réouverture des écoles prévue le 11 mai prochain. "Je n'arrivais pas à voir comment j'aurais pu retourner au boulot dans cette situation", expliquait-elle. Encore un peu de patience !