Sylvie Tellier, le confinement avec son mari Laurent : "On ne se voit pas"

Le confinement est bien loin d'être synonyme de répit pour Sylvie Tellier. Avec trois enfants à la maison, les journées sont toujours très chargées. Et pourtant, la jolie blonde de 41 ans parvient à continuer d'assurer son rôle de directrice du comité Miss France. Là encore, elle ne chôme pas. Il faut dire que l'élection prochaine est forcément compromise en raison de l'épidémie de coronavirus, il faut donc tout revoir. En outre, elle prend le temps de s'entretenir avec les reines de beauté chaque soir en direct sur Instagram. Bref, vous l'aurez compris, Sylvie Tellier ne tient décidément pas en place.

Elle a même réussi à accorder une interview à nos confrères de Télé Loisirs pour évoquer justement ce nouveau quotidien très folklo. "Je fais partie de ceux qui sont restés à Paris. J'ai trois enfants, tant qu'il y avait les vacances scolaires, c'était simple à gérer. Maintenant, c'est un peu plus complexe. Faire la maîtresse, gérer une maison, leur donner à manger, s'occuper du centenaire de Miss France... ça fait beaucoup." Eh oui, entre son aîné Oscar (10 ans) qui a "à peu près 4 à 5 heures de travail individuel par jour", et derrière lequel elle "rouspète" de temps à autre, sa fille Margaux (6 ans), qui a quant à elle besoin d'être surveillée, et le petit dernier Roméo (1 an et demi), Sylvie Tellier ne sait plus où donner de la tête. "Je suis assez soulagée que les écoles puissent rouvrir prochainement, car je n'arrivais pas à voir comment j'aurais pu retourner au boulot dans cette situation", a-t-elle confié.

D'autant plus qu'elle ne peut pas vraiment compter sur son mari Laurent, qui est accaparé par son travail. "Mon mari travaille toute la journée, il est enfermé dans une pièce, donc on ne se voit pas. On se retrouve pour le déjeuner et on attend le week-end avec impatience", explique-t-elle. Et d'ajouter : "Le week-end est vraiment réservé à toute la famille pour qu'on puisse se retrouver.. Des moments privilégiés qui lui remettent du baume au coeur avant d'attaquer une nouvelle semaine. Sur Instagram, elle partage d'ailleurs de tendres instants passés avec les siens, comme ce mardi 21 avril 2020. "Parce que le confinement, c'est surtout ça ! Toi+moi tous les jours ! Merci la vie !", écrit-elle sous une photo d'elle et le jeune Roméo.