Sylvie Tellier maman comblée : joli message pour l'anniversaire de sa fille

La vie a beau être en stand-by ces derniers jours un peu partout dans le monde, il y a certains événements qui méritent tout de même d'être célébrés. Pour Sylvie Tellier, il s'agit de l'anniversaire de sa fille Margaux, qui souffle ses six bougies ce mardi 24 mars 2020.

Sur Instagram, la directrice du comité Miss France a décidé de marquer le coup en postant une magnifique photo d'elle et de sa petite merveille. Et d'ajouter en légende : "Il y a 6 ans jour pour jour, tu illuminais nos vies. Joyeux anniversaire mon amour." Dans la foulée, Sylvie Tellier a une pensée pour toutes "ces futures mamans confinées en ce moment avec leurs doutes et dans l'attente d'une vie plus douce", leur souhaitant beaucoup de courage. Un message bienveillant qui a ému nombre d'internautes puisque cette publication a été likée plus de 16 000 fois.