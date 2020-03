Sylvie Tellier confinée : elle s'improvise prof et ce n'est pas facile

L'école à la maison, c'est beaucoup plus sympa... Enfin pas pour tout le monde ! À cause de la propagation du coronavirus en France (ainsi que dans le monde), le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Emmanuel Macron a par exemple annoncé jeudi 12 mars 2020 que toutes les écoles et les crèches seraient fermées à partir du 16. Tous les parents doivent donc rester chez eux, avec leurs enfants. Et, grâce à des logiciels et applications, ils peuvent continuer à leur faire les cours à la maison. Une tâche pas toujours simple comme l'a précisé Sylvie Tellier sur Instagram.

Ce jeudi 19 mars, la directrice générale de la société Miss France a dévoilé une photo sur laquelle elle pose au naturel, lunettes de vue vissées sur le nez, avec une moue un peu perplexe. En fond, on peut découvrir son fils Oscar (né le 17 janvier 2010 de son ex-union avec Camille Le Maux) en train de travailler. "La question est : 'Suis-je réellement qualifiée pour faire classe à mon enfant ?' La réponse est non bien évidemment mais j'y mets tout mon coeur. Et vous, comment ça se passe à la maison ? #pedagogie #patience #competence #maitresse #confinement #Jour3", a-t-elle écrit en légende de sa publication.