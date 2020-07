Clémence Botino, son immeuble en feu : Miss France a failli sauter dans le vide

Clémence Botino, notre chère Miss France 2020 a vécu un véritable enfer dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2020. Son immeuble était en proie aux flammes et elle a dû attendre plusieurs dizaines de minutes avant que les pompiers ne puissent lui venir en aide. Interviewée par le magazine Public, la jeune femme qui a depuis été relogée à l'hôtel ne cache pas avoir pensé au pire.

Alors qu'elle était sur son balcon et que la fumée avait envahi son appartement situé au 10 de la rue des Ternes à Paris, Clément Botino a envoyé un SMS à une amie de l'organisation Miss France et à son petit frère qui est vite venu en bas de son immeuble. Face à lui, un spectacle terrible, des flammes qui se sont invitées dès le troisième étage et une fumée épaisse qui rendait l'air irrespirable. Au milieu de tout ça, sa soeur qui, pendant un instant, a failli commettre une terrible erreur.

"Je me suis vue mourir. Dans la panique, j'ai même pensé à sauter pour échapper à ça, mais des gens en bas de l'immeuble m'ont hurlé de ne pas le faire", explique Clémence Botino. Elle ajoute : "J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai rien, alors qu'une personne est décédée et d'autres ont été blessées." Et elle a raison, elle a au beaucoup de chances, dix-huit personnes ont été secourues et une vieille dame est morte. Il a fallu une heure et demie aux 130 pompiers qui sont intervenus pour circonscrire les flammes.

Les parents de Clémence Botino qui vivent en Guadeloupe ont bien sûr été paniqués en apprenant la nouvelle. Leur inquiétude était d'ailleurs si grande qu'ils ont envisagé de prendre l'avion pour rejoindre leur fille. La célèbre Miss les en a dissuadés. Elle les retrouvera dans peu de temps pour les vacances.

Depuis l'incendie, comme l'a fait Sylvie Tellier qui a pris des photos des dégâts, Clémence Botino est retournée sur les lieux du drame. Elle raconte : "La suie a tout imprégné. Depuis, j'ai juste récupéré mes papiers, mon ordi, mes bijoux et bien sûr ma couronne et mon écharpe, qui a bien foncé ! J'espère qu'on pourra la retaper."