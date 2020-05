Sylvie Tellier pimpante avec son mari Laurent, épuisé par une sortie éprouvante

A Paris durant tout le confinement, avec ses trois enfants, Sylvie Tellier n'a que très peu vu son époux durant cette période. "Mon mari travaille toute la journée, il est enfermé dans une pièce, donc on ne se voit pas. On se retrouve pour le déjeuner et on attend le week-end avec impatience", avait-elle confié dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs. Elle n'avait pas non plus cacher la difficulté du quotidien avec trois enfants : "J'ai trois enfants, tant qu'il y avait les vacances scolaires, c'était simple à gérer. Maintenant, c'est un peu plus complexe. Faire la maîtresse, gérer une maison, leur donner à manger, s'occuper du centenaire de Miss France... ça fait beaucoup."