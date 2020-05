Sylvie Tellier déconfinée loin de Paris : vivement critiquée, elle s'explique

Après Miss France 2020 Clémence Botino, c'était au tour de Sylvie Tellier de ne pas faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. Des critiques auxquelles la directrice générale de la société Miss France a répondu.

À l'origine, la belle blonde de 41 ans souhaitait simplement poster un tendre moment avec son fils Roméo (né le 14 juillet 2018, de son union avec Laurent). Sylvie Tellier a en effet publié une photo sur laquelle elle faisait un câlin à son petit dernier. Un moment qui l'a emplie de joie et cela se voyait à son sourire. "Encore un dimanche à te serrer contre mon coeur. Heureuse d'être avec mon homme et les enfants leur papa pour quelques semaines marseillaises ! Merci la vie, merci l'amour 3", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Si la plupart de ses abonnés ont mis en avant l'amour et la tendresse qui ressortaient de ladite photo, d'autres ont souligné que Sylvie Tellier avait enfreint une règle du déconfinement. Durant toute la durée du confinement, elle était avec ses enfants Oscar (né le 17 janvier 2010 de son ancienne union avec Camille Le Maux), Margaux (née le 24 mars 2014 de ses amours avec son actuel époux), Roméo, ainsi que son mari à Paris. Mais après l'annonce du déconfinement, elle s'est rendue à Marseille. Le souci ? Les Français n'ont pas le droit de s'éloigner à plus de 100 kilomètres de chez eux et certains abonnés le lui ont rappelé. Une jeune femme lui a demandé comment elle avait réussi à passer les contrôles pour parcourir tous ces kilomètres. "Pour regroupement familial", a alors répondu Sylvie Tellier. Une réponse qui n'a malheureusement pas calmé ses détracteurs. "C'est normalement autorisé pour motif familial urgent. Décès, etc. Pas pour autre chose. Mais personne ne respecte les choses", a notamment grondé l'un d'eux.

Probablement pas de quoi entacher le bonheur de Sylvie Tellier.