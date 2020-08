Jean-Pascal Lacoste fiancé à Delphine : ils prennent une décision difficile

Jean-Pascal Lacoste est toujours aussi fou amoureux de Delphine Tellier. La nouvelle recrue de Touche pas à mon poste à la rentrée et la petite soeur de Sylvie Tellier prévoient même de passe un cap, celui du mariage. Une façon pour eux de concrétiser leurs belles années d'amour et d'entreprendre par la suite de fonder leur famille. Car, si l'ancien candidat de la Star Academy est déjà papa de deux enfants, Kylie (11 ans) et Maverick (7 ans), sa compagne, elle, rêve encore de tomber enceinte, mais pas sans respecter un certain ordre.

Dans les pages de Gala, le couple a expliqué vouloir d'abord acheter une maison, puis se marier avant de se mettre à pouponner. Malheureusement, tous leurs plans ont été perturbés par l'épidémie de coronavirus. En effet, alors qu'ils étaient prêts à se dire "oui", la crise sanitaire les a contraint à reporter le grand jour à 2022 comme nous l'apprend le magazine. Ils vont donc devoir prendre leur mal en patience.

En attendant, Delphine peut toujours s'exercer à jouer les mères de famille avec les deux petites merveilles de son fiancé, nés de sa précédente union. D'après ce dernier, elle est d'ailleurs "devenue une géniale maman de substitution" lorsqu'ils se retrouvent tous ensemble. Mais, depuis le confinement, les amoureux ont eu l'opportunité de se redécouvrir à deux étant donné que Kylie et Maverick étaient avec leur mère à New-York, et le sont toujours d'ailleurs. Et, malgré le manque et parfois l'inquiétude, cette période fut véritablement rafraîchissante. "C'était fantastique parce qu'on s'entend très bien, on est très unis, très fusionnels même !", confie Delphine auprès de nos confrères. Et pour sa moitié de rajouter : "On a bronzé toute la journée dans notre jardin, donc ça allait plutôt bien".