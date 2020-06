TPMP : Une star de la télé rejoint l'équipe

L'équipe de Touche pas à mon poste prépare activement la rentrée. Une émission qui comportera quelques nouveautés, à commencer par les chroniqueurs. Invité sur le plateau de Face aux médias sur Non Stop People, ce mercredi 17 juin 2020, Lionel Stan (le directeur général de H2O Productions) a révélé le nom d'une nouvelle personnalité qui rejoindra Cyril Hanouna.

"Une star de la télévision, qui n'a plus 20 ans, mais qui est très en forme, animateur producteur", a tout d'abord teasé Lionel Stan. Et d'ajouter que la célébrité en question avait animé les "grands rendez-vous de France Télévisions". Mettant fin au suspense, il a ajouté que Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi ou Jean-Michel Maire accueilleraient Patrice Laffont à la rentrée. Selon le directeur général de H2O Productions, les téléspectateurs ne seront pas déçus de voir le voir autour de la table des chroniqueurs de TPMP, car il a toutes les qualités requises pour intégrer la joyeuse bande. "On est très heureux de l'avoir autour de la table. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a beaucoup de choses à dire, il connaît très bien les médias, il sera là pour réagir à l'évolution du PAF, à toutes les nouvelles marques que l'on verra à l'antenne. On l'attend. (...) Il est là pour nous parler de ce qu'il a pu voir autour de ses 50 ans de carrière", a-t-il expliqué.

Patrice Laffont a en effet beaucoup d'expériences et de connaissances grâce à son incroyable parcours. C'est en 1972 que le présentateur - qui s'est dit "ruiné" en début d'année - a débuté sa carrière à la télévision dans Des Chiffres et des lettres, jeu télévisé qu'il présentera pendant pas moins de dix-sept ans, sur France 2. Il en devient le producteur à partir de l'an 2000. Dans les années 90, il connaît encore le succès sur la même chaîne en étant aux commandes de Fort Boyard (1990 à 1999) et Pyramide (1991 à 2001). Le public l'a aussi retrouvé au côté de Sophie Davant pour le Téléthon (2000 et 2001), Intervilles avec Nagui, Nathalie Simon et Philippe Corti, On va s'aimer (sur Direct 8, ex-nom de C8, de 2008 à 2009) ou 12 Bagages (NRJ12, en 2011).

Les autres nouveaux chroniqueurs de TPMP

Patrice Laffont a aussi été comédien à la télévision, au théâtre et au cinéma. De 2011 à 2013, il a présenté son One Man Show Je hais les jeunes. Et en 1983 est sorti son livre Le Visiteur de l'été aux éditions Robert Laffont. Un homme aux multiples compétences !

Rappelons que d'autres nouveaux chroniqueurs ont été annoncés pour la rentrée de Touche pas à mon poste. Ainsi, le public sait d'ores et déjà que Jean-Pascal Lacoste et Jordan de Luxe rejoindront les rangs de Cyril Hanouna après l'été. Booder intègre aussi l'équipe et aura droit à sa pastille. "Noam Cartozo nous rejoindra. Il fera une rubrique entrée/sortie. Noam, c'est ce jeune homme qui a fait le buzz pendant le confinement et qui faisait Questions pour un balcon et qui est excellent", avait confié Baba le 2 juin dernier dans C que du kif. Il avait également révélé que le journaliste de beIN Sports Thomas Villechaize avait été recruté.