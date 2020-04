Jean-Pascal Lacoste inquiet pour ses enfants restés à New-York : "J'ai peur"

Jean-Pascal Lacoste est, comme tous les Français, chez lui afin d'endiguer l'épidémie du coronavirus. C'est dans le sud de la France avec sa compagne Delphine Tellier qu'il est en confinement. Ses enfants Kylie (12 ans) et Maverick (7 ans) ne sont malheureusement pas avec eux comme il l'a confié sur CNews, ce lundi 6 avril 2020.

L'ancien candidat de la Star Academy a la garde de sa fille et de son fils. Mais au moment où l'épidémie a pris de l'ampleur, ils étaient chez leur maman, à New York, le nouvel épicentre mondial de la pandémie de Covid-19. Ils n'ont donc pas fait leur retour en France depuis le début de la pandémie : "C'est impossible de les faire revenir. Juste au moment où ils devaient rentrer, c'est là que ça a commencé à exploser et que Donald Trump a fermé les frontières." Très vite, son ex lui a donc fait savoir que Kylie et Maverick devraient rester à ses côtés, une situation difficile pour Jean-Pascal Lacoste, même s'il s'entend "très bien avec la maman" : "Plus ça avance et plus on a peur... Elle me tient au courant de ce qui se passe à New York, et c'est catastrophique."

Pour l'heure, le beau brun de 41 ans ne sait pas encore quand ils pourront revenir chez lui. Mais il tente de relativiser : "Il y a beaucoup plus grave, ils sont en bonne santé. (...) Comme ils sont en bonne santé et qu'ils ne risquent rien parce qu'ils sont chez leur maman, pour l'instant il faut attendre. Il vaut mieux qu'ils restent là-bas six mois s'il le faut et qu'ils rentrent en bonne santé. S'ils ont un problème, c'est là qu'on fera les démarches nécessaires pour qu'ils puissent rentrer."

Jean-Pascal Lacoste et Jean-Miche Cohen, médecin présent en plateau, ont rappelé qu'il fallait débourser 30 000 dollars pour être soigné aux Etats-Unis. Une somme faramineuse ! Mais, en tant que Français, ses enfants devraient pouvoir bénéficier de la Sécurité sociale en cas de problème. "On fera le nécessaire, il ne faut pas laisser les gens en mauvaise santé, et encore moins ses propres enfants. La famille, c'est très important", a-t-il conclu.