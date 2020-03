Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier : leur grosse fête malgré le confinement

Ce mercredi 25 mars 2020, Jean-Pascal Lacoste a encore une fois clamé son amour pour sa compagne Delphine Tellier. Cette dernière souffle ses 28 ans et, malgré le confinement, l'ancien candidat de la Star Academy n'allait pas manquer de fêter cet événement comme il se doit.

Ainsi, comme en témoigne une vidéo postée sur son compte Instagram, il lui a organisé une belle soirée depuis leur domicile en Aquitaine. Au programme : champagne et une flopée d'invités. Enfin plus ou moins, car Jean-Pascal Lacoste a quelque peu triché pour rendre cet anniversaire inoubliable. "Le Middle à la maison. Trop de monde au bar hier soir pour l'anniversaire de @delphine_tellier. Heureusement qu'il y a YouTube pour les fonds sonores 'ambiance bar' pendant cette période", a-t-il précisé avec humour en légende de sa publication. La vidéo a en tout cas beaucoup amusé les internautes, qui en redemandent comme ils l'ont fait savoir en commentaires. "Faites-nous un sketch par jour pour nous donner le sourire en ces temps si durs", lit-on.

Ce nouvel anniversaire, Delphine Tellier le vit bien en dépit du contexte particulier. Et pour cause, depuis plus de trois ans maintenant, elle s'épanouit au côté de l'ex de Jenifer. Ils forment ensemble une joyeuse famille recomposée puisque Jean-Pascal est l'heureux papa de deux enfants, Kylie (12 ans) et Maverick (8 ans), fruits de ses amours passées avec une Américaine prénommée Jennifer. Delphine et Jean-Pascal envisagent désormais de se marier et, mieux encore, d'agrandir la famille.