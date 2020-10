Jean-Pascal Lacoste s'attaque encore à Sylvie Tellier : photo dénudée et rumeurs de tricherie

Les polémiques ne manquent pas cette année autour de l'élection Miss France. En tant que directrice du comité, Sylvie Tellier est forcément tenue de s'expliquer et l'une d'entre elles la touche personnellement puisqu'elle l'accuse d'avoir triché sur sa taille au moment de sa participation au concours Miss France en 2001. Des révélations faites par Gilles Verdez qui détonnent tant Sylvie Tellier est très regardante sur le règlement du concours. Si elle aurait bel et bien réussi à avoir Geneviève de Fontenay et ses équipes à l'époque, il semblerait qu'elle aurait bénéficié d'un autre traitement de faveur par la suite.

Mardi 28 octobre, dans Touche pas à mon poste, une photo de Sylvie Tellier a refait surface, sur laquelle elle dévoile ses jambes dans des collants porte jarretelles lors d'un shooting officiel. Une image qui serait jugée aujourd'hui inappropriée selon Jean-Pascal Lacoste et qui lui vaudrait sa destitution, soit le sort qui a été réservé à plusieurs Miss cette année, comme Anaëlle Guimbi ou encore Anastasia Salvi.

"C'est à l'image du personnage. Elle parle des règles mais je pense qu'elle était bien contente à l'époque qu'apparemment on soit passé outre les règles. Parce qu'avec sa photo un peu dénudée, normalement elle aurait dû être zappée. Les filles qui ont fait des photos seins nus, en plus pour le cancer, il n'y a rien d'érotique ou autre, l'autre jeune fille pareil. Elles ont été virées. Pourquoi on l'a pas fait pour Sylvie Tellier ? Il faut qu'on change les règles, qu'on évolue !", a-t-il déclaré.

Une demande d'autant plus légitime pour le fiancé de Delphine Tellier, la demi-soeur de Sylvie Tellier, que la patronne des reines de beauté s'est récemment prêtée au jeu de la comédie dans le film Miss, dans lequel un transgenre décide de se présenter à l'élection nationale. Chose à laquelle, en réalité, elle ne veut pas entendre parler. "J'ai vu le film Miss, qui est un film fantastique avec un transgenre, et il faut qu'il y ait des transgenres dans les Miss. Mais elle veut pas !", regrette Jean-Pascal Lacoste. Sylvie Tellier est en tout cas invitée à se défendre dans Touche pas à mon poste. Si elle accepte cette proposition, Gilles Verdez espère pouvoir vérifier sa taille en... la mesurant. Ça promet !