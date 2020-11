Jenifer touchée par le Covid-19, elle revient en forme... avec une "belle surprise" !

Voilà enfin une bonne nouvelle ! Touchée par le coronavirus, Jenifer semblait broyer du noir, abattue de fatigue, jusqu'à ce qu'elle poste un message d'espoir, sur son compte Instagram, le 16 novembre 2020... soit quelques heures après avoir fêté son 38e anniversaire. Justement, sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse a partagé quelques souvenirs de ses 37 ans, célébrés sur scène entourée de musiciens, avec un gros gâteau tout rose. "L'année dernière, explique-t-elle. Déjà ... c'était tellement génial ! Merci pour tous vos messages. Je reviens en forme avec une belle surprise."

Viendra un jour où il sera à nouveau possible de cracher sur son gâteau d'anniversaire, par accident, en essayant d'éteindre ses bougies. Pour Jenifer, par sécurité, l'exercice a certainement été annulé cette année. Le 31 octobre dernier, pour Halloween, l'artiste refaisait surface pour rassurer tout le monde. Le moral, hélas, n'était pas au beau fixe. "Suite à ce satané virus de m..., je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme, confessait-elle. C'est une période surréaliste et si singulière que nous vivons.... qu'il n'y a pas un jour sans que je pense à nos retrouvailles. Gardons tous en tête, les beaux moments que nous avons vécu et continuons à rêver ensemble, toujours, pour ceux à venir. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Soyez courageux et positifs." Il faut dire que la maladie l'a privée de bien des choses et qu'il devient compliqué de toujours garder la foi.