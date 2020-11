Jenifer interprète l'hymne américain, un exercice très risqué !

Ce nouveau Morning Night (le premier avait été diffusé au mois de mars) spécial USA sera bientôt diffusé sur M6. Jamel Debbouze, Isabelle Nanty, Jarry ainsi que Big Flo et Oli apparaîtront également dans le Morning Night.

Jenifer a récemment donné des nouvelles de son état de santé. La star révélée par la Star Academy a du mal à se remettre du virus. "Je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme. C'est une période surréaliste et si singulière que nous vivons.... qu'il n'y a pas un jour sans que je pense à nos retrouvailles. Gardons tous en tête, les beaux moments que nous avons vécu et continuons à rêver ensemble, toujours, pour ceux à venir. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Soyez courageux et positifs. Je vous aime plus que fort", a-t-elle écrit sur Instagram.