Jenifer écartée de The Voice Kids : la coach touchée par le coronavirus avant la finale

C'est une bien triste nouvelle que vient d'annoncer Jenifer. Samedi 10 octobre 2020, la chanteuse de 37 ans ne pourra pas être présente sur le plateau de la finale de The Voice Kids 2020 et elle a révélé pourquoi sur Instagram, sous-entendant clairement que le Covid-19 était en cause.

Demain soir, TF1 diffusera la grande finale de The Voice Kids. Jeudi 8 octobre, tous les Talents et leurs coachs se sont donc réunis pour les traditionnelles répétitions avant le prime, présenté par Nikos Aliagas. Si Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac étaient en grande forme, ce n'était pas le cas de Jenifer. La belle brune - que l'on retrouvera ce soir dans La Boîte à secrets sur France 3 - a donc pris une grande décision et elle a bien fait.

"Bonjour à tous. Hier en arrivant sur le plateau de #thevoicekids je ne me sentais pas très bien. Du coup, je me suis isolée dans ma loge, préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact, a-t-elle écrit sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.. Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes. Mais je ne lâche pas Lissandro et Sarah. Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs. Je continuerai à distance à les suivre, et demain, j'interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale ! Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus. Je vous aime." Bien qu'elle ne le nomme pas précisément, Jenifer laisse largement comprendre qu'elle a été testée positive au coronavirus.

Même malade, Jenifer ne compte donc pas lâcher ses deux derniers Talents en compétition tant cette émission lui tient à coeur. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.