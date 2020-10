Kendji Girac ému par sa mère, Véronique Jannot retrouve un grand amour passé

Le 9 octobre 2020, La Boîte à secrets sera de retour sur France 3, une production 13.34 et Newen. La présentatrice Faustine Bollaert a reçu trois nouveaux invités de marque. "On va rire, on va s'émerveiller", assure-t-elle dans la bande-annonce de l'émission. Et les téléspectateurs seront également émus, notamment grâce à Kendji Girac.

Le chanteur de 24 ans a été révélé dans la saison 3 de The Voice. Une édition qu'il a remportée. Dès les auditions à l'aveugle, il avait séduit en s'appropriant le tube Bella de Maître Gims. Impossible pour l'épouse de Maxime Chattam de ne pas convier Gandhi Bilel Djuna (de son vrai nom) pour cette émission à laquelle participait Kendji Girac. D'autant plus que les artistes ont collaboré pour le titre Dernier métro. Le rappeur n'est pas venu seul pour faire une belle surprise au jeune homme. Son frère Dadju et ses amis Slimane et Vitaa ont aussi fait le déplacement afin de chanter pour lui. Un cadeau qui a dû faire très plaisir à Kendji.

Il y en a un autre qui l'a beaucoup ému. Faustine Bollaert a évoqué sa chanson Les Yeux de la mama, écrit pour sa maman Carmen. "Elle a pleuré", a-t-il admis auprès de la présentatrice quand elle lui a demandé comment elle avait réagi en écoutant ce bel hommage. Lors du tournage, qui s'est déroulé le 21 septembre dernier, c'était à son tour d'avoir les larmes aux yeux en voyant sa mère arriver sur le plateau pour donner de la voix, une grande première. Carmen n'était pas seule, elle était accompagnée de Jenifer que son fils connaît très bien. On comprend mieux pour quelle raison dans la bande-annonce il confiait : "Je ne voulais pas pleurer, mais c'est compliqué."

De belles surprises pour Serge Lama et Véronique Jannot

Serge Lama, aussi convié sur le plateau, a été tout aussi touché en découvrant l'une de ses surprises. Son grand ami Patrick Bruel a accepté l'invitation de Faustine Bollaert afin de faire honneur à l'homme de 77 ans en reprenant La Chanteuse a 20 ans. Comme vous pouvez le voir dans l'un des teasers disponibles dans notre diaporama, l'interprète original de cette chanson était à la fois heureux et ému de voir et d'entendre son acolyte.

Enfin, Véronique Jannot a eu le plaisir de voir arriver Laurent Voulzy avec qui elle a vécu une belle et longue histoire d'amour, de dix ans plus précisément. Tous deux s'étaient rencontrés sur un plateau télévisé. Le chanteur de 71 ans a écrit et composé une chanson pour l'actrice et chanteuse de 63 ans. En duo, ils ont ainsi chanté Désir, Désir. Elle lui doit également le titre Aviateur. On imagine qu'elle n'a pas tardé à le rejoindre sur scène pour pousser la chansonnette à ses côtés. Une magnifique émission en perspective, comme toujours.

Il y aura bien d'autres surprises pour les trois invités !