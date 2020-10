Kendji Girac ému et Serge Lama surpris dans La Boîte à secrets

Faustine Bollaert ne chôme pas. Quand elle ne prépare pas un nouveau numéro de son émission de témoignages Ça commence aujourd'hui (France 2), la belle présentatrice de 41 ans s'occupe de son autre programme à succès La Boîte à secrets. Le 21 septembre dernier, elle a retrouvé le plateau de l'émission afin de mettre en boîte une nouvelle émission avec trois nouveaux invités de marque.

Pour cet inédit, le chanteur Kendji Girac lui a fait l'honneur de venir pour pousser la chansonnette, mais surtout, pour évoquer quelques souvenirs. Et le beau brun de 24 ans, qui sortira son nouvel album Mi Vida le 9 octobre prochain et que l'on retrouvera en direct sur TF1 le 10 octobre pour la finale de The Voice Kids 2020, vivra des moments forts en émotions. "Je ne voulais pas pleurer, mais c'est compliqué", peut-on l'entendre dire dans la bande-annonce de l'émission, dévoilée par France 3. Mais quelle est donc cette surprise qui a réveillé sa sensibilité ? Il faudra patienter pour le savoir.

Ce que l'on sait, c'est que le grand Serge Lama a également été ébranlé lors du tournage. "Je ne m'attendais vraiment pas à ça", a lancé l'homme de 77 ans à Faustine Bollaert après avoir découvert une surprise qui se trouvait dans sa boîte. Véronique Jannot affichait quant à elle un grand sourire aux lèvres en évoquant "l'amour de [sa] vie". Une bande-annonce et des photos qui mettent l'eau à la bouche.

Le concept de La Boîte à secrets ne change pas. Des personnalités disposent d'une mystérieuse boîte dans laquelle se trouvent des objets de leur passé et ayant une valeur particulière à leurs yeux. Leurs confidences seront suivies de l'intervention de leurs proches sur scène et d'autres nombreuses surprises sont à prévoir en cours d'émission. "On va rire, on va s'émerveiller", a expliqué Faustine Bollaert.

Rendez-vous le 9 octobre 2020 sur France 3, à partir de 21h05, pour découvrir ce nouveau numéro de La Boîte à secrets.