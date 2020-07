Faustine Bollaert se ressource en famille : moment complice avec son fils Peter

C'est donc avec son mari l'écrivain Maxime Chattam, leur fils Peter ainsi que leur petite Abbie (qui a fêté son 7e anniversaire il y a quelques jours) que la belle Faustine Bollaert prend du bon temps. Cette coupure avec son époux et ses enfants, l'animatrice en a bien besoin. Toute l'année, elle écoute, épaule, console et conseille les invités de son émission aux histoires souvent tristes et dures. En février 2019, lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Magazine, la jeune femme racontait d'ailleurs que l'amour et l'affection de sa famille l'aidaient à tenir. "J'ai instauré un rituel après mes sessions d'enregistrement : je rentre chez moi, je me reconnecte à mes enfants, à ma vie, et j'évacue le trop-plein d'émotions, avait-elle déclaré. Je me plonge dans des jeux avec ma fille et mon fils." Son amoureux est lui aussi d'un soutien important : "Mon mari a une oreille attentive, il m'écoute de longues heures quand je lui explique pourquoi tel ou tel sujet a une résonance en moi."

Cette parenthèse en Dordogne lui fera donc le plus grand bien !