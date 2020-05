Maxime Chattam amoureux : son confinement "formidable" avec Faustine Bollaert

Dans une interview accordée à Télé Star, Faustine Bollaert racontait le 11 mai 2020 son confinement avec son mari, l'auteur Maxime Chattam. "Le confinement n'a pas vraiment changé son rythme de travail, notre couple s'est bien adapté avec humour au confinement. Quand je lui parle un peu trop de fringues, il me dit qu'il est vraiment temps que je retrouve mes copines", confiait tendrement la présentatrice de Ça commence aujourd'hui.

C'est précisément sur cette confidence qu'a été interrogé Maxime Chattam, le mardi 26 mai 2020 sur Europe 1. Alors que les animateurs lisent le passage en question, l'écrivain répond : "Je ne vous cacherai pas qu'à la cent-cinquantième nuance de gris pour repeindre la salle de bain, j'ai commencé à dresser le pavillon blanc." De quoi provoquer l'hilarité générale sur le plateau.

Malgré ces drôles de moments, Maxime Chattam assure avoir passé un confinement "formidable". "J'ai trouvé le confinement formidable, puisque c'est le meilleur moyen de vous prouver que vous avez trouvé la personne parfaite. Quand vous sortez de ce confinement en ayant le sentiment qu'il n'y a jamais eu un jour de trop et au contraire, que c'était un confinement formidable... Attention, toutes proportions gardées. Je vous parle juste du côté de se retrouver en tête à tête avec celui ou celle qu'on aime et de se rendre compte qu'après deux mois, tout s'est bien passé et qu'on est toujours aussi heureux l'un que l'autre. Il y a au moins parfois du bon à tirer de ce moment un peu difficile", a-t-il estimé.

Mariés depuis 2012, Maxime Chattam et Faustine Bollaert sont parents de deux enfants : la petite Abbie, qui fêtera ses 7 ans le 18 juillet prochain, et Peter, âgé de 4 ans.