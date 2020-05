Faustine Bollaert mariée à Maxime : "Je garde une pudeur par rapport à lui"

Le confinement n'a pas été difficile à vivre pour Faustine Bollaert. La présentatrice de France 2 était enfermée chez elle avec son mari Maxime Chattam et leurs enfants Abbie (6 ans) et Peter (4 ans). Et si l'on en croit ses déclarations à Nous deux, tout s'est très bien passé.

Celle qui est aux commandes de Ça commence aujourd'hui, sur France 2, a dressé le beau bilan de son confinement : "J'ai appris qu'on s'entendait tous très bien. Il n'y a jamais de cris à la maison, nous n'avons pas connu de grosses disputes, de crises... Nous sommes soudés. Les enfants sont bien dans leur peau et sont restés préservés de cette ambiance. La situation m'a confortée dans l'idée que nous étions une famille sereine."

Faustine Bollaert n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour son mari avec qui elle s'"entend très bien finalement". Elle n'a pas non plus caché l'admiration qu'elle lui porte : "Je l'admire infiniment, mais je n'en parle pas souvent. (...) Je garde une pudeur par rapport à lui, mais nous nous amusons sur les réseaux sociaux parce que nous avons deux univers très forts que nous aimons partager avec les gens. (...) Je m'amuse de notre famille un peu improbable pour certains."

Ce n'est pas la première fois que la belle brune de 41 ans se confie sur le sujet. À nos confrères de Télé Star, elle avait expliqué qu'elle avait aimé prendre le temps de profiter de son époux et de ses enfants. "Les jours se ressemblent, mais je trouve rassurant de garder une routine durant la semaine", avait-elle précisé. Elle a ensuite assuré que son couple n'avait en aucun cas été ébranlé par le confinement. "Le confinement n'a pas vraiment changé son rythme de travail. Il est adorable et me prépare des surprises, car il sait que je gère un peu plus les enfants que lui. Notre couple s'est bien adapté avec humour au confinement. Quand je lui parle un peu trop de fringues, il me dit qu'il est vraiment temps que je retrouve mes copines", avait-elle poursuivi quand on l'a interrogée sur son cher et tendre.

Depuis la fin du confinement, Faustine Bollaert a repris le chemin des tournages. Le public est bien entendu absent du plateau et Faustine Bollaert n'est accompagnée que d'un ou deux conseillers. Les invités sont quant à eux interrogés depuis chez eux.