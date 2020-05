Faustine Bollaert : Comment son couple s'est adapté "avec humour" au confinement

Depuis le 17 mars 2020, Faustine Bollaert est, comme tous les Français, confinée. C'est chez elle, avec son mari Maxime Chattam et leurs enfants Abbie (6 ans) et Peter (4 ans), qu'elle est enfermée. Un quotidien sur lequel la présentatrice de France Télévisions de 41 ans s'est confiée auprès de Télé Star.

Très occupée avant le confinement entre les tournages de Ça commence aujourd'hui ou de La Boîte à secrets, Faustine Bollaert n'a pas caché que cela lui a fait du bien d'être chez elle au départ : "J'ai apprécié de prendre le temps, de profiter de mon mari et de mes enfants. Même si à 4 et 6 ans ils ne me laissent pas beaucoup de temps pour moi. Les jours se ressemblent mais je trouve rassurant de garder une routine durant la semaine."

Si de nombreux couples ne cachent pas que les disputes rythment leur quotidien depuis le début du confinement, celui formé par Faustine Bollaert et Maxim Chattam ne semble pas être ébranlé. "Le confinement n'a pas vraiment changé son rythme de travail. Il est adorable et me prépare des surprises car il sait que je gère un peu plus les enfants que lui. Notre couple s'est bien adapté avec humour au confinement. Quand je lui parle un peu trop de fringues il me dit qu'il est vraiment temps que je retrouve mes copines", a expliqué la belle brune quand on l'a interrogée sur son époux.

Ça commence aujourd'hui bientôt de retour

Malgré le bon temps qu'elle passe avec sa famille, Faustine Bollaert a hâte de reprendre le chemin des tournages. Elle se décrit comme un "animal social" et "une femme d'action" qui a hâte d'apporter sa pierre à l'édifice grâce à son travail.

Les téléspectateurs de France 2 ne peuvent plus suivre Ça commence aujourd'hui depuis le 23 mars dernier. Mais comme l'a confié Caroline Got, la directrice des antennes de France Télévisions, à Puremédias, des inédits devraient leur retour le 11 mai (date annoncée pour le début du déconfinement). Les émissions qui seront mise en boîte début mai seront tournées dans des conditions sanitaires strictes. Le public sera absent du plateau et Faustine Bollaert ne sera accompagnée que d'un ou deux conseillers. Les invités seront quant à eux interrogés depuis chez eux.

L'intégralité de l'interview de Faustine Bollaert est à retrouver dans le magazine Télé Star du 4 mai 2020.