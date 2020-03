Faustine Bollaert : Une maman débordée mais toujours présente pour ses enfants

Faustine Bollaert est une femme au planning très chargé. Aux commandes de plusieurs émissions, dont Ça commence aujourd'hui (France 2) en quotidienne et La Boîte à secrets (France 3), elle est plus épanouie que jamais dans son rôle d'animatrice. Et à 40 ans, la jolie brune n'est pas près de raccrocher l'antenne. D'autant plus qu'elle est l'un des maillons forts de France Télévisions depuis ces trois dernières années, réalisant de jolis scores d'audience à chacun de ses passages. Bref, tout semble sourire à Faustine Bollaert. Mais son rôle principal est bel et bien celui de maman. En effet, avec son mari Maxime Chattam, elle est comblée par ses deux enfants, Abbie (née en 2013) et Peter (né en 2015).

S'ils sont sa priorité, passer du temps de qualité avec ses petits bouts de chou requiert tout de même une sacrée organisation. Interrogée par nos confrères de TV Mag à ce sujet, elle explique vouloir être sur tous les fronts : "J'essaie d'être deux jours par semaine à la maison pour aller chercher mes enfants à l'école. Je suis une mère poule et le temps que je leur accorde est précieux pour moi. Après, je fais comme toutes les mamans du monde, je m'organise. J'essaie d'être une épouse à l'écoute, une maman présente et une professionnelle sur le coup. Je fais de mon mieux !" Et cela semble fonctionner puisque Faustine Bollaert cartonne à l'écran comme dans la vie.

Véritable touche-à-tout, elle pourrait même bientôt se mettre à l'écriture comme elle finit par le confier. "L'écriture est quelque chose de sacré pour moi, j'ai besoin de me sentir légitime et d'avoir des choses à dire. Je ne veux pas faire un livre de conseils, mais un ouvrage personnel. Je travaille sur cette idée. J'aimerais aussi écrire une pièce de théâtre ou doubler un film d'animation. La création m'attire énormément." Un nouveau défi audacieux qui ne risque pas d'alléger son emploi du temps...