Faustine Bollaert : Confidences sur la demande en mariage de Maxim Chattam

Cette année, on peut dire que tout a réussi à Faustine Bollaert. Les audiences de son programme Ça commence aujourd'hui, qu'elle présente quotidiennement sur France 2, ne cessent de grimper. Et, à la suite du succès du premier numéro de La Boîte à secrets, France 3 va diffuser la deuxième émission, le 20 décembre 2019, avec Florent Pagny, Dave et Iris Mittenaere. Cela lui a valu d'être élue "Femme de l'année" par le magazine Télé 7 Jours, pour lequel elle a travaillé en tant que stagiaire dans les années 2000, et donc d'en faire la couverture. La présentatrice de 40 ans a également fait des confidences sur ses projets, mais aussi son couple avec l'écrivain Maxime Chattam.

Dans La Boîte à secrets, Faustine Bollaert réserve de belles surprises à ses invités. Le journaliste lui a donc demandé quelle était la plus belle qu'on lui avait faite. "La demande en mariage de mon mari. Nous étions ensemble depuis trois mois et je ne m'y attendais pas. Cela m'a prise de court et m'a obligée à faire confiance et à suivre mes émotions", a répondu la belle brune. Elle ne regrette aucunement d'avoir accepté sa demande car aujourd'hui, Maxime Chattam et elle sont toujours amoureux comme au premier jour. Et ils ont formé une jolie famille, avec Abbie (6 ans) et Peter (4 ans).

Faustine Bollaert n'a pas donné de détails sur la demande en mariage. Nul doute qu'elle devait être originale, comme leur premier rendez-vous : ce jour-là, son futur époux l'a emmenée dans un hôpital psychiatrique abandonné. Un moment romantique et surprenant qu'elle a adoré.

