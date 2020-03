Faustine Bollaert trop tactile ? "Ça commence aujourd'hui" déprogrammé

Le milieu de la télévision souffre en ce moment en raison de l'épidémie de coronavirus. Confinement oblige, plus aucune émission n'est autorisée à être tournée en plateau et avec du public, ce qui a amené à la déprogrammation de nombre d'entre elles. Faustine Bollaert n'y échappe pas avec son rendez-vous de l'après-midi sur France 2, Ça commence aujourd'hui, bien que celui-ci ne soit pas en direct. Néanmoins, l'animatrice a avancé d'autres raisons derrière l'interruption du programme.

Sur Instagram ce jeudi 19 mars 2020, la jolie brune a pris la parole depuis son domicile en dehors de Paris. Elle y explique avoir certainement envoyé de mauvais messages à ses téléspectateurs en continuant d'être en diffusion sur la chaîne du Service public. "Je voulais vous dire qu'il a été décidé que Ça commence aujourd'hui sera déprogrammé à partir de lundi prochain. Les émissions avaient été enregistrées avant le virus, donc il y a évidemment beaucoup de proximité. Moi, je prends beaucoup dans mes bras, j'embrasse beaucoup, c'est pas forcément le bon exemple à envoyer aux Français en ce moment et puis le public évidemment, la proximité, tout ça peut-être, brouille un peu les messages", a-t-elle déclaré. Mais Faustine Bollaert promet de revenir à l'écran dès la fin de la crise sanitaire et a déjà hâte de proposer de nouveaux numéros. "Faites-nous confiance, on vous prépare de très belles émissions inédites pour notre retour qu'on attend avec impatience. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse."

Sans surprise, les internautes ont exprimé une pointe de déception face à cette annonce, mais demeurent compréhensifs. Ils ont particulièrement apprécié que leur animatrice préférée s'adresse directement à eux. "Je l'aime tellement cette nana", "Cette présentatrice est un bijou, je l'aime beaucoup", "Merci pour votre bienveillance", ont-ils commenté.