Faustine Bollaert : L'adorable photo de sa fille Abbie pour ses 7 ans

Des mots qui ont dû particulièrement résonner pour la maman d'Abbie et de Peter (4 ans), fruits de son amour avec le romancier Maxime Chattam, qui avait expliqué être déjà effrayée de voir ses enfants grandir si vite dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici le 23 octobre 2019. Face à Michel Cymes, Faustine avait confié sa plus grande peur : "La peur du temps qui passe, de ce que je ne verrai pas de mes enfants. J'ai une angoisse aussi, une panique, du jour où mes enfants n'auront plus besoin de moi, quand ils partiront de la maison. Une fois qu'on n'est plus animateur, qu'on n'est plus maman, quand on se retrouve vraiment avec soi, c'est une angoisse chez moi." Que Faustine se rassure, il lui reste encore de longues et belles années auprès de ses enfants Abbie et Peter !