Faustine Bollaert maman : sa grosse angoisse en rapport avec ses enfants

Faustine Bollaert (40 ans) s'est livrée comme jamais dans Ça ne sortira pas d'ici le 23 octobre 2019. Après s'être confiée pour la première fois sur la mort de son premier amour, l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2) et La Boîte à secrets (France 3) a évoqué l'une de ses grandes angoisses.

Le présentateur Michel Cymes l'a interrogée sur la peur dont elle ne voulait pas parler. "La peur du temps qui passe, c'est un vrai sujet. C'est la peur de la mort... J'ai réussi à le dire chez mon psy il y a trois semaines", a-t-elle tout d'abord déclaré. Elle a ensuite précisé que cette peur en engendrait d'autres : "La peur du temps qui passe, de ce que je ne verrai pas de mes enfants. J'ai une angoisse aussi, une panique, du jour où mes enfants n'auront plus besoin de moi, quand ils partiront de la maison. Une fois qu'on n'est plus animateur, qu'on n'est plus maman, quand on se retrouve vraiment avec soi, c'est une angoisse chez moi."

Faustine Bollaert a également été questionnée sur la chose qu'elle ne dirait jamais à ses enfants Abbie (6 ans) et Peter (4 ans) : "Je ne dirai jamais qu'ils m'ont déçue. Parce que ce mot 'décevoir' est épouvantable et que j'aurais beaucoup de mal à supporter d'être une maman qui pose ce regard-là sur ses enfants."

Sa famille, Faustine Bollaert en est fière et n'hésite pas à l'évoquer dès que l'occasion se présente. En octobre dernier, l'épouse de Maxime Chattam a par exemple raconté à Gala une anecdote amusante sur le doudou de sa fille... prénommé Satan : "C'est une fan de mon mari qui l'a offert à la naissance de notre fille Abbie, 6 ans. Il ressemble à un diable. Maxime, pour plaisanter, a suggéré de l'appeler Satan. Un jour, elle l'a oublié à la maison et un responsable de la garderie m'a appelée, car elle criait au milieu des autres enfants : 'Je veux Satan.' Quand on leur a expliqué, ils ont beaucoup ri. Cette histoire illustre qu'elle est la digne fille de son père. Avec son frère Peter, 4 ans, ils s'épanouissent naturellement dans cet univers entre réel et fantastique."