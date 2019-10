Faustine Bollaert, sa fille et Satan : anecdote hilarante sur Abbie, 6 ans

À la tête d'une nouvelle émission, La Boîte à secrets sur France 3, Faustine Bollaert continue de contribuer au succès de France Télévisions. L'épouse de l'écrivain Maxime Chattam s'est confiée au magazine Gala. Elle a notamment raconté une drôle d'histoire qui concerne sa fille.

Dans cette famille où l'imaginaire tient une place très importante et où l'on part "à la chasse aux trolls" lorsque l'on fait des balades en forêt, la fille de l'animatrice de 40 ans détonne parfois avec les autres enfants de son âge. L'exemple parfait : l'histoire de Satan, le doudou d'Abbie (6 ans). "C'est une fan de mon mari qui l'a offert à la naissance de notre fille Abbie, 6 ans. Il ressemble à un diable. Maxime, pour plaisanter, a suggéré de l'appeler Satan. Un jour, elle l'a oublié à la maison et un responsable de la garderie m'a appelée, car elle criait au milieu des autres enfants : 'Je veux Satan.' Quand on leur a expliqué, ils ont beaucoup ri. Cette histoire illustre qu'elle est la digne fille de son père. Avec son frère Peter, 4 ans, ils s'épanouissent naturellement dans cet univers entre réel et fantastique", raconte la présentatrice.

Nouvelle émission et grosses émotions

Le 18 octobre prochain, sur France 3, Faustine Bollaert présentera le premier numéro de La Boîte à secrets. Le concept de cette émission est simple : trois invités ouvrent des boîtes qui contiennent des photos, des souvenirs ou des surprises. Pour cette grande première, les chanteurs Slimane et Marc Lavoine (nouveau coach de The Voice) ont été conviés à se confier. Lio également.

"Nos journalistes ont passé des heures au téléphone avec nos invités, ainsi qu'avec leurs proches, pour tout vérifier et préparer les surprises qui les attendent. L'idée, c'est de rester bienveillant. Ce serait quand même idiot de faire venir une ex-petite amie avec qui ça s'est très mal fini ou d'inviter les anciens membres d'un groupe avec qui notre invité serait fâché à mort...", explique Faustine Bollaert. Bien sûr, un tel cas de figure ne s'est pas produit. Lio, Slimane et Marc Lavoine ont été très émus par leurs surprises au point parfois d'avoir la larme à l'oeil. Des images à découvrir le 18 octobre 2019 !