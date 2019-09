Faustine Bollaert : Slimane et Marc Lavoine lui confient leurs secrets

Faustine Bollaert débarque sur France 3 très bientôt avec un nouveau programme ! Son titre ? La Boîte à secrets. Le concept de cette émission est simple : l'ex-star de M6 proposera à trois invités d'ouvrir leur boîte à souvenirs qui contient des photos et des souvenirs d'enfance, mais aussi des surprises. L'occasion pour eux de faire de belles confidences sur leur vie privée.

Comme l'indiquent nos confères du Parisien et Télé 7 Jours, les deux premiers invités ne sont pas n'importe qui puisqu'il s'agit des chanteurs Slimane et Marc Lavoine. Celui qui a été révélé grâce à The Voice et celui qui vient de signer pour être coach dans le célèbre programme de télé-crochet de TF1 vont donc se confier à Faustine Bollaert. Le nom du troisième invité n'a pas encore été dévoilé. Mystère donc...

L'émission La Boîte à secrets devrait arriver sur France 3 à la fin du mois d'octobre. En attendant, les photos du tournage de la bande-annonce ont été dévoilées et nous vous les proposons en exclusivité. Elles ont été tournées le 5 septembre 2019 à la nuit tombée dans les rues du Pré-Saint-Gervais. Le gigantesque plateau de tournage a également été dévoilé. Afin de créer une grande intimité avec les invités, la production a préféré un plateau sombre, plutôt minimaliste.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir le premier numéro de La Boîte à secrets.