The Voice Kids - Jenifer en larmes : la star, absente du plateau, très émue par Sara

C'est le coeur lourd que Jenifer a été contrainte de renoncer à participer à la finale de The Voice Kids, remportée par la jeune Rebecca (de la team Patrick Fiori). La star a été testée positive au coronavirus et donc placée à l'isolement, à son domicile. Mais par le miracle du numérique, elle a tout de même pu prendre part à l'émission.

Sur son fauteuil rouge, Jenifer est apparue en chemisier blanc et pantalon sombre par vidéo via un écran posé spécialement dessus ! "Vous nous manquez. Vous êtes belle, vous êtes Jenifer. Vous êtes dans The Voice Kids, toujours ! En fait, nous avons équipé son appartement dans le respect des règles sanitaires pour nous permettre de lui parler en toute sécurité. C'est important ! C'est son histoire, c'est son émission", a ainsi lâché l'animateur Nikos Aliagas, se préservant bien de dire que la chanteuse - qui alterne son temps entre Paris et la Corse - avait ajouté son nom à la longue liste des personnalités contaminées par le coronavirus.

Jenifer soutenait à distance ses deux candidats, malheureusement éliminés : Lissandro (10 ans) et Sara (12 ans). Le premier a interprété Blame It on the Boogie de The Jacksons, une prestation qu'elle a trouvé "géniale" et qui lui a donné "de l'énergie", alors que la seconde tentait sa chance sur Je te promets de Johnny Hallyday. Un moment d'émotion qui a tiré des larmes à la coach. "Jenifer, depuis le début elle me donne des conseils juste merveilleux et, franchement, merci beaucoup. J'espère que tu vas te rétablir très vite. En tout cas, je t'aime", a lancé la jeune candidate, la voix nouée. De quoi faire pleurer Jenifer qui a lui rendu son je t'aime en s'essuyant les larmes de ses yeux, très émue par son message.

Alors que les gestes barrières l'empêche, en cette période de pandémie de coronavirus, nul doute que Sara aurait aimé serrer Jenifer dans ses bras si elle avait pu. "On ne peut pas se prendre dans les bras, c'est la réalité d'aujourd'hui. On le fait avec les yeux, on le fait avec le coeur", n'a toutefois pas manqué de souligner Nikos.