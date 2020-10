The Voice Kids : Rebecca gagnante et privée de câlin à son coach Patrick Fiori

A seulement 10 ans, Rebecca vit un rêve éveillé. La demoiselle a remporté haut la main la 7e saison de The Voice Kids, samedi 10 octobre. Elle a récolté 46,2% des voix, devant Abdellah (25,3%), Naomi (20%) et Ema (8,5%). La jeune chanteuse et violoniste était émue de gagner l'émission mais n'a pu faire un câlin à son coach Patrick Fiori, mesure anti-coronavirus oblige.

Lors de la finale, marquée par l'absence de la chanteuse et coach Jenifer testée positive au Covid-19 et donc isolée à la maison - mais présente par visio - Rebecca Sayaque s'est illustrée sur deux chansons. La jeune fille originaire de Cannes a d'abord interprété Sois tranquille d'Emmanuel Moire. Un hommage à sa soeur, morte il y a quelques années et une façon de "clôturer son histoire avec sa soeur". Au début de la saison, dans son portrait, elle déclarait : "Quand je suis sur scène, j'ai l'impression que ma soeur est toujours derrière moi pour me soutenir." Très fier de sa candidate, Patrick Fiori l'a applaudi debout. "Avec elle, c'est des leçons chaque jour (...). Tu es à l'écoute, tu as réussi à faire des progrès encore plus parce que tu t'es investie", a-t-il déclaré.

Puis Rebecca a partagé un duo avec son coach Patrick Fiori sur Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Deux performances qui ont touché le public et lui ont permis de gagner The Voice Kids. A l'issue de sa victoire, elle était heureuse et sous le choc. "C'est très bizarre, j'ai du mal à réaliser", a-t-elle lâché. Si elle a pu serrer son trophée, elle a en revanche été privée de faire un câlin à son coach afin de respecter les gestes barrières contre le coronavirus.

La demoiselle a été très félicitée sur les réseaux sociaux y compris par la ville de Cannes. Sur Twitter, on pouvait lire le message suivant : "Un immense bravo à Rebecca, notre jeune Cannoise, qui remporte cette nouvelle saison de #TheVoiceKids ! Toute la ville est fière de toi !"

La finale de la 7e saison de The Voice Kids a été regardée par 3,9 millions de téléspectateurs pour 22,1% de parts de marché.