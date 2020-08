The Voice Kids 2020 : Kendji Girac bizuté par les coachs pour sa première

Samedi 22 août 2020 marquait le début de la nouvelle saison de The Voice Kids sur TF1. Les téléspectateurs ont enfin pu voir à l'oeuvre le petit nouveau Kendji Girac, grand vainqueur de la saison 3 de la version adulte. Il a rejoint l'équipe de coachs composée des emblématiques Patrick Fiori et Jenifer, sans oublier Soprano, présent dans l'émission depuis 2018. Pour ce premier prime consacré aux auditions à l'aveugle, ils ont ainsi pris place sur les fameux fauteuils rouges et ont tout fait pour séduire les plus belles voix à rejoindre leur team.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 22 août 2020.

TIMÉO : NEVER ENOUGH - LOREN ALLRED

Timéo ouvre le bal. À seulement 12 ans, et malgré un début timide et un stress évident, il arrive à se reprendre, faisant retourner les quatre coachs. Les coachs n'en reviennent pas et sont bluffés par sa voix et sa puissance. "Je veux juste toucher... Ah oui c'est un humain", vérifie même Jenifer en accourant vers lui. Plus sérieusement, elle explique son choix de se retourner : "Je n'ai jamais entendu un petit garçon avec une voix si haute et autant de maîtrise, j'ai été touché par ton implication, tu as chanté comme un grand". Les compliments se poursuivent, "exceptionnel", "incroyable", estiment les quatre artistes. Il est temps de choisir, et pour ce faire, Timéo se dirige vers les fauteuil et s'assoie finalement dans celui de... Soprano, qui remporte alors son premier talent de la saison.

Timéo intègre l'équipe de Soprano.

LISSANDRO : TOO MUCH - ELVIS PRESLEY

Lissandro, 10 ans, est un enfant très vivant qui adore s'amuser mais surtout chanter. C'est à l'âge de 5 ans que sa passion pour la musique s'est développée et plus particulièrement pour Elvis Presley. Un artiste étonnant pour un petit garçon de son âge mais rien n'y fait, c'est l'idole de Lissandro. "C'est indémodable, dans mille ans on connaîtra toujours Elvis Presley", lâche-t-il en coulisses. Soutenu par toute sa famille, il est prêt à se présenter sur scène.

Avec l'assurance d'un mini Elvis et le rythme dans la peau, Lissandro met le feu sur le plateau. En quelques secondes seulement, Soprano est conquis par son groove hors du commun. Le coach se fait rapidement emboîter le pas par ses compères, Jenifer, Patrick Fiori et Kendji Girac. Tous se mettent à se déhancher et Jenifer et Kendji se lancent même dans une petite danse improvisée. Les négociations peuvent commencer et il est l'heure pour Lissandro de choisir. Il se porte vers Jenifer.

Lissandro intègre l'équipe de Jenifer.

RÉBÉCCA : COMME TOI - JEAN-JACQUES GOLDMAN

Rébécca, 9 ans, débarque pour chanter une chanson très émouvante lourde de sens, pour elle et toute sa famille. Pro du violon, c'est avec cet instrument qu'elle se présente sur scène pour interpréter Comme toi de Jean-Jacques Goldman, un hommage à sa soeur décédée. "'Elle s'appelait Sarah, elle n'avais pas huit ans'. Sarah c'est le deuxième prénom de ma soeur Shanna, et elle est morte avant ses 8 ans donc ça me rappelle des souvenirs Quand je suis sur scène, j'ai l'impression que ma soeur est toujours derrière moi pour me soutenir", explique-t-elle.

Soprano est très charmé par sa prestation malgré ses quelques imperfections. Tous les autres coachs finissent par être sensible à son talent de musicienne et de chanteuse. Ils sont d'autant plus émus lorsque Rébécca leur raconte l'histoire de sa soeur. Tous veulent la voir rejoindre leur équipe et avancent des arguments pour la séduire mais Patrick Fiori a sorti son arme infaillible en prononçant le mot "coeur". D'après Jenifer, lorsqu'il utilise ce mot, il n'y a plus rien à faire et les talents semblent à chaque fois envoûtés. "C'est mort", lâche-t-elle. Rébécca ne déroge pas à la règle et rejoint le chanteur marseillais.

Rébécca intègre l'équipe de Patrick Fiori.

DIODICK : MIRZA - NINO FERRER

Diodick, 10 ans, est une véritable une pile électrique. Elle veut participer à The Voice depuis toujours et c'est sa mère qui lui a fait la surprise de l'inscrire pour son plus grand plaisir. Un peu stressée avant de monter sur scène, elle garde en tête qu'elle vit là un rêve éveillé.

Le stress se dissipe rapidement et Diodick montre beaucoup d'aisance, jouant des paroles qu'elle chante et offrant une incroyable interprétation. Autant d'atouts qui lui font faire presque l'unanimité. En effet, Kendji Girac a mis trop de temps pour buzzer et se retrouve (encore) sur la touche. Diodick de son côté est sur un petit nuage et se met même à pleurer. Patrick Fiori ramène un chien sur scène pour la consoler, référence à la chanson qu'elle a interprété. Mais trêve de câlinerie et de plaisanterie, Diodick doit prendre une décision. Elle choisit Soprano.

Diodick intègre l'équipe de Soprano.

RANIA : LISTEN - BEYONCÉ

Rania, 10 ans, est déjà une chanteuse à voix. Elle est la "little sister" de Sarah qui est là aussi pour tenter sa chance. Le duo fait tout ensemble et est inséparable, sauf ce soir. Rania passe la première et présente un titre de Beyoncé avec déjà beaucoup de caractère sous les yeux de sa soeur. Elle fait l'unanimité, même du côté du public qui lui offre une standing ovation. "Ce soir tu as chanté comme une très très grande, c'était très audacieux", a déclaré Patrick Fiori. Jenifer se dit quant à elle "subjuguée". Son univers a donc toute ses chances pour plaire au au plus grand nombre.

Rania intègre l'équipe de Soprano.

SARAH : FIGURES - JESSIE REYEZ

Au tour de la "big sister", Sarah. Âgée de 12 ans, elle est quant à elle une chanteuse de blues. En seulement quelques notes, Jenifer est sous le charme et s'empresse de buzzer. Il faut dire que la voix très unique de Sarah et sa maîtrise sont exceptionnelles. La chanteuse n'est pas la seule à le penser puisque les trois autres coachs la rejoignent de l'autre côté du fauteuil. Une fois la prestation terminée, les deux soeurs se sautent dans les bras, heureuses de continuer l'aventure ensemble. Reste à savoir si Sarah va la suivre dans l'équipe de Soprano. Pour révéler son choix, la jeune fille le fait en chantant, reprenant un titre de... Jenifer.

Sarah intègre l'équipe de Jenifer.

MAXIME : TANT COM ME QUEDARÀ - JORDI BARRE

Maxime, 9 ans, grand fan de musique, a commencé à chanter à l'âge de 18 mois... Très confiant, il aime Maitre Gims entre autres. Il connait ses chansons par coeur et fait toujours le show... en lunettes comme son idole. D'ailleurs, l'artiste a laissé un petit message à Maxime. Ce dernier n'en revient pas et est très touché. En outre, Maxime pourrait bien redonner le sourire à Kendji qui n'a pas encore accueilli de talent puisqu'il s'agit de son coach préféré. Reste désormais à le séduire ce qui ne s'annonce pas évident.

D'autant plus que Maxime se lance dans un exercice périlleux en chantant en catalan. Tout de suite, Kendji reconnaît cette langue chère à son coeur. Il en est même très ému et "vamos", il buzz. Jenifer tente aussi sa chance mais cette fois, Kendji n'en démordra pas. En plus de partager une langue commune, Kendji et Maxime partagent une admiration commune pour Maître Gims. On se souvient que c'est sur le titre Bella que Kendji avait remporté son billet pour la suite de son aventure dans The Voice. Après quoi, il a collaboré avec lui. Nostalgique, l'artiste est même prêt à refaire son audition à l'aveugle avec ce titre. Maxime prend alors la place du coach pour l'occasion et sans hésiter, il se retourne pour Kendji. Sans grande surprise donc, avec autant de points communs, Maxime choisit Kendji Girac, devenant ainsi enfin son tout premier talent.

Maxime intègre l'équipe de Kendji Girac.

ELAIA : LOVE ON THE BRAIN - RIHANNA

Elaia est doublement heureuse lors de son audition à l'aveugle. En plus de réaliser son rêve, elle fête ses douze ans le jour de son passage. Cela va-t-il lui porter chance ? Après un long moment d'hésitation face à sa prestation, Patrick Fiori se lance, prenant bien soin de bloquer Kendji avant, lequel sans le savoir, se met à buzzer à son tour. "Tu m'as bloqué ?!" lâche-t-il déconcerté lorsqu'il s'en rend enfin compte.

Elaia intègre l'équipe de Patrick Fiori.

JÉRÉMY : LE CHANTEUR MALHEUREUX - CLAUDE FRANÇOIS

Jeremy est un extraverti avec pour seules passions : la scène, le public, la musique. Il a commencé à chanter à l'âge de huit ans et souhaite suivre le pas de son idole, Claude François. Sa particularité ? C'est son sosie vocal ! "C'est à moi de redonner un sens à sa vie après sa disparition", explique-t-il devant les caméras.

C'est à croire que le chanteur décédé était sur scène samedi soir pour intérpréter Le chanteur malheureux. Les coachs pensent d'abord à une blague ou à un adulte qui se présente au concours. Touchée et piquée par sa curiosité, Jenifer se retourne. Et c'est bel et bien un enfant qui se tient devant elle, tout juste âgé de 14 ans. Les autres coachs, qui n'ont pas buzzé, veulent le voir à l'oeuvre et lui demandent une autre chanson. Cette fois, Jérémy interprète Alexandrie mettant automatiquement l'ambiance sur le plateau.

Jérémy intègre l'équipe de Jenifer.

NOÉMIE : CREEP - RADIOHEAD

Noémie, 12 ans, vient tout droit de Tahiti. Elle joue du ukulélé et débarque avec une couronne de fleurs, soutenue par sa famille. Elle choisit cette chanson pour faire pleurer son père, très touché par cette chanson. Jenifer se retourne d'entrée, bloquant au passage Kendji Girac. Décidément, on ne lui fait pas de cadeaux pour son entrée dans The Voice Kids. Jenifer se justifie de cet acte par sa peur de le voir rafler la fillette grâce à ses talents de musicien. Soprano et Patrick Fiori se sont eux aussi retournés mais en vain, Noémie avait déjà fait son choix : Jenifer. Petite victoire personnelle en plus, elle aura réussi à faire pleurer son papa !

Noémie intègre l'équipe de Jenifer.

JULIEN : VIVRE OU SURVIVRE - DANIEL BALAVOINE

Julien, 12 ans, est originaire de Suisse. C'est un féru de maths, de géographie, de rubik's Cube et de musique bien sûr. Sa grande voix séduit les trois garçons des coachs, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori. "Tu incarnes la paix, l'envie et le plaisir", lui reconnaît Patrick. Les autres ne manquent pas d'éloges non plus à son égard, se battant pour le séduire. Mais Julien avait déjà sa petite idée en tête et rejoint la team de Patrick Fiori.

Julien intègre l'équipe de Patrick Fiori.

JODY : HISTOIRE ÉTERNELLE - B.O LA BELLE ET LA BÊTE

Jody vient conclure cette première soirée des auditions à l'aveugle. Venu de l'île de La Réunion, c'est un grand fan de... Nikos Aliagas ! Mais après avoir passé du bon temps avec l'animateur, a qui il accordé sa première interview, il est surtout temps de convaincre les coachs. Petit garçon très extraverti, le chant est pour Jody "son oxygène" et The Voice Kids représente un tremplin pour réaliser son plus grand rêve. Mais, qu'il gagne ou pas, Jody a assurément déjà tout d'une star !

Kendji Girac n'est pas insensible à sa voix délicate et se retourne in extremis. "Tu m'as fait frissonner", lui déclare-t-il. "Ça tombe bien je voulais venir avec vous", répond alors Jody, ne pouvant s'empêcher de fredonner l'air d'un tube de l'artiste.

Jody intègre l'équipe de Kendji Girac.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Patrick Fiori : Rébécca, Elaia, Julien



Jenifer : Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie



Kendji Girac : Maxime, Jody



Soprano : Timéo, Diodick, Rania