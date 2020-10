Jenifer (The Voice Kids) positive au Covid-19 : ses deux talents finalistes réagissent

C'est assurément une finale pas comme les autres que vont vivre les Talents de The Voice Kids. Alors que la neuvième saison touche à sa fin ce samedi 10 octobre 2020 en pleine épidémie de coronavirus, une mauvaise nouvelle a été annoncée : Jenifer ne pourra pas être présente en direct sur le plateau. La chanteuse et coach de Lissandro et Sara a révélé avoir été testée positive - sans toutefois le nommer - au Covid-19, l'obligeant à s'isoler chez elle.

"Hier en arrivant sur le plateau de #thevoicekids, je ne me sentais pas très bien. (...) Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes", a-t-elle confié sur Instagram ce vendredi. Jenifer rassure toutefois en indiquant qu'elle suivra "à distance" la finale et "interviendra depuis la maison", comme l'avait fait Lara Fabian en juin dernier pour la finale de la version adulte de The Voice.

Certainement très déçue de conclure cette nouvelle année de compétition avec ses petits de cette manière, Jenifer peut en tout cas se consoler avec les mots de ceux qu'elle a coachés jusqu'à cette dernière soirée attendue samedi soir sur TF1. En effet, en commentaires de sa publication, Lissandro (10 ans) et Sara (12 ans), lui ont adressé leurs bons sentiments. Le petit garçon fou d'Elvis Presley et de rock en général lui a glissé une vague de coeurs rouge quand la diva soul de la saison a écrit : "Soigne-toi bien et merci pour tous tes conseils, coach !"

Certaines personnalités ont également réagi à son état de santé affaibli par l'épidémie comme Clara Luciani, Lorie Pester ou encore Hoshi. En outre, ce sont les fans de l'artiste qui ont tenté de lui remonter le moral. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ses compères coachs, Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac, ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. Ils seront néanmoins de leurs côtés bien présents samedi soir, en direct, pour suivre la grande finale de The Voice Kids.