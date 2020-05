The Voice 2020 de retour, Lara Fabian grande absente du plateau

Depuis la fin des épreuves de KO le 25 avril dernier, les téléspectateurs, mais aussi les équipes de The Voice sont en suspens. Bien que les équipes des quatre coachs soient toutes complètes et fin prêtes pour la fin de la compétition, le coronavirus a compromis les tournages de la demi-finale et de la finale. La déception est d'autant plus grande que les producteurs du télé-crochet avaient imaginé deux soirées en direct du Palais des Sports face à un public de 4 000 personnes.

Après des semaines de discussion, la chaîne et les responsables du programme ont enfin trouvé un terrain d'entente et, surtout, ils se sont mis d'accord sur une première date de diffusion. Ainsi, le 6 juin prochain, les douze talents toujours en lice pourront s'affronter pour la demi-finale. Pour la première fois de l'histoire du show, le public aura tous les pouvoirs. Lui seul votera pour qualifier les quatre finalistes de leur choix, toutes équipes confondues. Les coachs n'ont donc aucune garantie qu'un de leurs talents accède à la dernière étape de la compétition.

Lara Fabian présente de loin

Reste que l'émission prendra une forme bien différente de ce qui était prévu à l'origine. En raison de la crise sanitaire, un concert au Palais des Sports est inenvisageable comme le souligne Matthieu Grelier, le producteur de l'émission. "On espère qu'on pourra le faire l'année prochaine", explique-t-il. Afin de proposer un show "grandiose" pour reprendre les mots de Nikos Aliagas, l'équipe a revu tout son dispositif. "On va donc aller en plateau dans un décor inédit qui permettra aux talents de se produire avec de très belles mises en scène", révèle Matthieu Grelier. En revanche, il n'y aura pas de "public physiquement en plateau". "Nous n'avons pas voulu faire une émission 100% à la maison comme ça peut exister dans d'autres pays. On a voulu maintenir un show, mais un show qui respecte les mesures sanitaires en vigueur", précise-t-il.

Les coachs, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent seront quant à eux bel et bien présents pour suivre les prestations de leurs talents. Tous sauf, Lara Fabian. Confinée au Canada avec sa fille et son mari Gabriel, la chanteuse ne pourra pas faire le déplacement, en raison des frontières maintenues fermées. Qu'on se rassure, elle sera tout de même de la partie, mais à distance.

En ce qui concerne la finale, la date du 13 juin a été avancée suivant le même procédé.