The Voice 2020 - Les KO : Pascal Obispo, intransigeant, multiplie les piques

Après des semaines de compétition, l'étau se resserre dans The Voice. Samedi 25 avril 2020, les coachs ont vécu une nouvelle et ultime soirée des KO. Après les choix déchirants établis par Marc Lavoine, puis ceux d'Amel Bent et enfin Lara Fabian, ce fut au tour de Pascal Obispo de se séparer de quatre de ses sept talents. Lors de cette épreuve, chaque talent se présente sur scène avec une nouvelle chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À l'issue de cette soirée, chaque équipe était complète et prête pour la demi-finale en direct au Palais des Sports - laquelle n'a pas encore de date en raison de la crise du coronavirus.

Pascal Obispo a ainsi vu passer devant lui les membres de son équipe, composée de Verushka, Joséphine, Abi, Hakob, Ludysoa & Nathan, Nessa et Antoine. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

LUDYSOA & NATHAN : IN MY BLOOD - SHAWN MENDES

Ludysoa (20 ans) et Nathan (17 ans), frère et soeur originaires de Madagascar, forment le rayon de soleil de l'aventure. Jeunes, avec une énergie folle, ils représentent des concurrents de taille, mais sont surtout les petits chouchous de leur coach. Pour tenter de se maintenir dans la compétition, la fratrie a opté pour le son pop de Shawn Mendes, In My Blood. Un morceau cher à leur coeur puisqu'il souligne leur complicité et leur lien infaillible. Seul hic, lors des répétitions, ce n'est pas du tout ce qu'ils faisaient ressortir. Pascal Obispo leur reproche de se comporter comme des rivaux. Il leur conseille alors de vraiment jouer la carte de l'émotion et de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre.

Une fois sur scène, Ludysoa et Nathan laissent parler leur coeur et offrent une prestation émouvante. Leur duo réussit décidément à tous les coups à bluffer les coachs en face d'eux, et plus particulièrement Pascal Obispo bien sûr : "Tous les deux depuis le début, ils m'ont accroché. Qu'ils fassent de la musique ensemble, ça me touche profondément." Malheureusement, l'artiste annonce tout de suite après qu'il ne les gardera pas pour la suite de l'aventure. "Je pense que vous avez encore des choses à travailler. Par contre, j'aimerais bien vous voir en dehors et peut-être essayer de construire quelque chose avec vous", leur propose-t-il.

Ludysoa et Nathan sont éliminés par Pascal Obispo.

JOSÉPHINE : BANG BANG - NANCY SINATRA

Joséphine, alias Baby J, est impressionnante pour son jeune âge. Sa puissance vocale et son énergie folle lui ont valu de séduire Pascal Obispo, lequel, il l'avoue, a eu un "coup de coeur" pour elle. Pour les KO, Joséphine choisit une chanson audacieuse, Bang Bang de Nancy Sinatra, qu'elle détourne en une version beaucoup plus rock que l'originale. Lors des répétitions, son coach remarque cependant une de ses habitudes qu'il ne supporte plus : elle se touche les cheveux. "Un moment donné, attache-les. Ça m'énerve !", lâche-t-il, réellement gêné par cette manie. Tout d'un coup, on n'est plus avec la chanteuse, on est avec une fille qui se recoiffe." Reste que Baby J a beaucoup de qualités pour s'imposer parmi les trois demi-finalistes de son équipe.

Lors de son passage, c'est très déterminée - et les cheveux attachés - que la jeune femme apparaît. Sa relecture du morceau mythique, ainsi que sa présence scénique, sont une véritable réussite. À tel point que Pascal Obispo appuie sur le buzzer pour la garder bien avant la fin de sa prestation. Une fois la dernière note poussée, il se rue pour la rejoindre et la prendre dans ses bras. "Il y a des correspondances qui se font. Elle a encore fait des progrès. Elle est plus sexy, plus posée, elle est super", commente-t-il.

Joséphine est sauvée par Pascal Obispo.

NESSA : LA ISLA BONITA - MADONNA

Nessa est une candidate atypique. Et pour cause, elle fait partie des gens du voyage, une communauté qui lui interdit de chanter. Mais, à 30 ans, la jolie brune est décidée à prôner la liberté de la femme en se présentant sur scène. Ce qui lui a réussi puisqu'elle a ému les coachs plus d'une fois. Ce soir, Nessa a décidé de raconter en quelque sorte son histoire à travers le tube culte de Madonna, La Isla Bonita - l'histoire d'une fille qui veut sortir de son quotidien en s'exilant sur une île. Pour Nessa, son échappatoire est la musique. Si Pascal Obispo lui reconnaît une force et un courage certains, il regrette qu'elle demeure dans le contrôle. "Le contrôle t'empêche d'être vraie et on le sent, donc on est moins touché", estime-t-il. "Arrête de faire la belle", lui adresse-t-il d'ailleurs lors des répétitions. Une remarque qui vexe quelque peu Nessa, qui, pourtant, compte bien suivre les instructions de son coach à la lettre, lequel se montrera intransigeant.

La jeune femme apparaît sublime dans une robe traditionnelle de flamenco. Elle met instantanément l'ambiance et fait se lever le public. Amel Bent aussi se montre très emballée par sa performance et multiplie les signes d'approbation. Mais Pascal Obispo, lui, reste de marbre, très concentré sur chaque fait et geste de son talent. "Depuis le début de la compétition, Nessa me trouble. Et elle m'a tenu jusque-là parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle est", explique-t-il d'entrée une fois sa prestation terminée. Mais, car il y a un mais, la jolie brune n'a pas réussi à se laisser aller comme il l'aurait voulu. "Quand on arrive à oublier ce qu'on est en train de faire et en restant dans l'authenticité de tes valeurs, je pense que ça ce serait mieux passé pour toi ce soir avec moi. C'est une compétition et je ne vais pas te garder", lui annonce-t-il.

Nessa est éliminée par Pascal Obispo.

ABI : ANOTHER DAY IN PARADISE - PHIL COLLINS

Abi, jeune homme d'une sensibilité extraordinaire, a tout de suite plu aux coachs par sa douceur et sa voix angélique. Il avait d'ailleurs fait l'unanimité lors des auditions à l'aveugle. Sa grâce l'avait encore sauvé au moment des battles. Mais pour l'épreuve des KO, Pascal Obispo attend de lui qu'il monte encore d'un cran et dévoile autre chose que cette facette timide de sa personnalité. "C'est joli mais il ne me donne pas assez", explique-t-il face caméra. Et d'en rajouter une couche en répétitions : "Là, tu cherches la petite émotion personnelle. Tu es en train de chanter pour toi, chante pour nous !" Des remarques que comprend tout à fait le jeune homme de 22 ans, qui reconnaît manquer de confiance en lui. "La plupart du temps, je me trouve nul", dit-il.

La pression est énorme pour Abi une fois qu'il se trouve derrière son piano sur scène. Mais son timbre de velours fait le travail et la magie opère. Tout au long de la chanson, Pascal Obispo a le sourire aux lèvres. Très ému, il ne résiste pas à l'envie pressente de buzzer, suscitant alors le bonheur du public entier, qui offre une standing ovation à Abi. "Tu m'as fait pleurer", confie-t-il à son talent.

Abi est sauvé par Pascal Obispo.

HAKOB : VIVRE POUR LE MEILLEUR - JOHNNY HALLYDAY

Hakob avait été sélectionné à la toute dernière seconde par Pascal Obispo lors des auditions à l'aveugle. Le jeune homme de tout juste 16 ans n'a rien à envier aux plus grandes voix de la chanson. Avec un timbre de baryton, il avait interprété un tube de Lara Fabian. Un choix audacieux qui avait porté ses fruits puisqu'il l'a emmené jusqu'aux KO.

Pour cette nouvelle épreuve, Hakob a encore une fois pioché dans le répertoire des illustres chanteurs puisqu'il se présente sur scène avec un titre du regretté Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Son incroyable puissance vocale fait naturellement effet auprès des coachs, littéralement scotchés. Le benjamin de la compétition est décidément un véritable phénomène. Mais Pascal Obispo doit faire des choix déchirants, et se séparer d'Hakob en est un : "Par rapport à ton jeune âge, il y a sans doute encore plein de choses à faire et à prouver et à gagner chez toi. Il te manque un peu d'expérience et de vécu pour chanter des chansons comme ça."

Hakob est éliminé par Pascal Obispo.

VERUSHKA : TOTAL ECLIPSE OF THE HEART - BONNIE TYLER

Verushka, la performeuse à la forte personnalité et à la voix particulière, peut faire beaucoup et a réalisé une performance très intense lors de son audition à l'aveugle, ainsi qu'aux battles. Elle arrive à transmettre de l'émotion avec beaucoup de facilité, ce qui touche Pascal Obispo. Le choix de sa chanson est très personnel. Verushka estime être une personne en manque d'affection étant donné que sa famille se trouve loin. À travers cette nouvelle épreuve, elle a besoin de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité, plus douce et moins dans la rage.

Une fois sur scène, force est de constater que Verushka a fait le bon choix de chanson. Juste du début à la fin, elle donne également de la puissance mais aussi de l'émotion. Le pari est donc largement réussi. Verushka est applaudie de toutes parts - le public, les coachs et même ses camarades en coulisses. Pascal Obispo est évidemment lui aussi séduit bien qu'il estime qu'elle a encore besoin de travailler. Mais, ce travail, il souhaite le faire avec elle jusqu'au bout. Il appuie donc sur le buzzer !

Verushka est sauvée par Pascal Obispo.

ANTOINE (OWLITE) : DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN - DAVE

La situation se complique pour Pascal Obispo, qui a délivré tous ses tickets pour la demi-finale. Reste toutefois Antoine, pour qui tout n'est pas complètement perdu. S'il réussit à se démarquer, le jeune homme qui se surnomme Owlite pourrait bien faire changer d'avis son coach sur un talent précédemment sauvé. Owlite a d'ailleurs décidé de prendre des risques ce soir en se délestant de sa guitare et en chantant en français sur le titre Du côté de chez Swann de Dave. Toutefois, il choisit d'interpréter la version de Calogero, un peu plus rock. En sortant de sa zone de confort, c'est quitte ou double. S'il est toujours fan de la voix particulière du jeune homme, Pascal Obispo reste perplexe quant à son choix.

Face aux coachs, Owlite donne tout pour obtenir sa place en demi-finale. Il fait le show et prouve qu'il maîtrise parfaitement la chanson. Le choix s'annonce très difficile pour Pascal Obispo. "Tu es un super artiste et tu es peut-être celui qui a pris le plus de risques", lui concède-t-il. Malheureusement pour Owlite, la fin de l'aventure a sonné. Pascal Obispo ne souhaite pas le garder. "Je veux m'excuser, tu es un musicien. Je sais que tu vas continuer", lui déclare-t-il.

Owlite est éliminé par Pascal Obispo.

Joséphine, Abi et Verushka ont ainsi prochainement rendez-vous au Palais des Sports pour les demi-finales.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES POUR LA DEMI-FINALE

Pascal Obispo : Joséphine, Abi et Verushka

Marc Lavoine : Antoine, Antony et Ifè

Amel Bent : Toni, Terence et Tom

Lara Fabian : Cheyenne, Gustine et Maria