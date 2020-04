The Voice 2020 - Les KO : Lara Fabian demande (encore) une faveur

Samedi 18 avril 2020, les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo ont vécu une nouvelle soirée des KO. Après les choix déchirants établis par Marc Lavoine, puis ceux d'Amel Bent, ce fut au tour de Lara Fabian de se séparer de quatre de ses sept talents. Lors de cette épreuve, chaque talent se présente sur scène avec une nouvelle chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À la fin des KO, chaque équipe comptera trois talents prêts pour la demi-finale au Palais des Sports.

Lara Fabian a ainsi vu passer devant elle son équipe composée de Sam, Cheyenne, Maria, Enzo, Gustine, Nataly et Margau. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

CHEYENNE : DANS UN AUTRE MONDE - CÉLINE DION

Après la country lors des auditions à l'aveugle, l'émotion aux battles, Cheyenne s'est lancé un nouveau défi, celui de chanter en français. Sur le titre Dans un autre monde de Céline Dion, la jeune femme de 19 ans espère une nouvelle fois rendre fière sa coach, laquelle est très emballée par son choix de chanson. Mais cela n'en reste pas moins un gros risque pour Cheyenne qui doit parvenir à s'approprier le tube, tout en gardant un naturel absolu. Lors des répétitions, Lara Fabian est d'ores et déjà convaincue et s'exclame même : "Mais c'est The Voice !", en parlant de son talent.

Sur scène, Cheyenne fait honneur à Céline et à sa voix en offrant une prestation mémorable. Complètement déchaînée en voyant la jeune fille faire le show, Lara Fabian n'attend même pas qu'elle termine pour appuyer sur le buzzer rouge, et ce, d'une drôle de manière. En effet, l'artiste se met debout sur son fauteuil et entreprend de buzzer à l'aide de son pied. Un coup de folie qui a beaucoup amusé ses paires. "Le coup de pied gagnant de Lara Fabian !", ironise même Nikos Aliagas. "Il fallait que je donne le coup d'envoi pour qu'elle s'envole très très haut", se justifie la coach. Ses camarades n'en sont pas moins bluffés. "Quelle chanteuse !", lâche Pascal Obispo à plusieurs reprises.

Cheyenne est sauvée par Lara Fabian.

SAM : L'OPPORTUNISTE - JACQUES DUTRONC

Sam a séduit d'entrée avec sa culture rock. Lors de son audition à l'aveugle, il avait d'ailleurs fait l'unanimité auprès des coachs, à tel point que Pascal Obispo a été bloqué pour qu'il ne puisse pas jeter son dévolu sur lui. C'est finalement dans l'équipe de Lara Fabian que le jeune chanteur de 21 ans a atterri et franchit les étapes une à une. À chaque fois, Sam s'aide du soutien sans faille de sa chérie Alexia, elle aussi candidate de cette saison de The Voice dans l'équipe d'Amel Bent. Malheureusement, la jeune femme n'avait pas réussi à dépasser l'épreuve des battles face à Tom. Déçu de ne pas poursuivre l'aventure à ses côtés, Sam compte bien se battre pour eux deux et atteindre les live au Palais des Sports. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il opte pour une chanson à l'univers musical qui lui colle à la peau, à savoir L'Opportuniste de Jacques Dutronc.

C'est évidemment accompagné de sa guitare que Sam se présente sur la scène. Face aux coachs et au public, son âme de rockeur saute aux yeux. Complètement sous le charme, Pascal Obispo, pour qui Sam était un coup de coeur depuis le début, aimerait pouvoir buzzer à la place de sa camarade pour le garder dans l'aventure. Malheureusement pour lui, le choix appartient seulement à Lara Fabian. Et cette dernière regrette que son talent n'ait pas dévoilé davantage d'émotion lors de sa prestation. Elle lui souhaite de réussir à s'imposer dans le milieu musical, mais pour lui, l'aventure The Voice se termine.

Sam est éliminé par Lara Fabian.

NATALY : SUR UN PRÉLUDE DE BACH - MAURANE

Nataly, 53 ans, connaît bien l'univers de The Voice. L'année passée, sa soeur Virginie, alias Lisa Angell, est allée jusqu'aux battles de la compétition. Une belle expérience qui a fini de donner envie à Nathalie de tenter sa chance. Et elle a bien fait puisqu'elle a toutes ses chances pour aller loin dans la compétition. D'autant plus qu'elle représente un véritable coup de coeur pour Lara Fabian, qui a établi une belle connexion avec elle dès ses premiers pas sur scène. Après deux premiers passages en puissance, Nataly a joué pour les KO la carte de la douceur. Pour ce faire, elle a choisi une chanson de la regrettée Maurane, Sur un prélude de Bach. Sans surprise, ce titre touche en plein coeur sa coach, qui était une grande amie de Maurane.

Alors, son audace va-t-elle payer ? Eh bien oui ! L'émotion est à son comble sur le plateau. Le souvenir de Maurane est forcément très présent et tous les coachs en sont chamboulés. Pascal Obispo peine même à regarder Nataly, tant elle lui fait penser à son amie défunte. Et pourtant, Lara Fabian estime que Nataly n'a pas réussi à s'imposer et à s'approprier la chanson. "C'est pour ça que je ne t'emmènerai pas avec moi", explique-t-elle avant de l'inviter à la rejoindre sur scène un soir au cours de sa tournée.

Nataly est éliminée par Lara Fabian.

GUSTINE : L'ACCORDÉONISTE - ÉDITH PIAF

À 33 ans, Gustine est une harpiste professionnelle, chanteuse et directrice d'une école de musique à Reims. La chance dans les veines, elle a accompli des choses incroyables au cours de sa carrière, à commencer par s'incruster parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France pour le concert en 2014. Elle a également collaboré avec l'artiste Fakear et l'a accompagné sur scène à travers la France et l'étranger. C'est grâce au défi lancé par un ami que Gustine se lance dans l'aventure The Voice. Lors des auditions à l'aveugle, sa reprise à la harpe des Yeux Revolver de Marc Lavoine avait subjugué l'assemblée. Véritablement atypique, elle a conçu autour d'elle un univers bien à elle. Et ça fonctionne.

Pour les KO, elle tente le tout pour le tout avec le morceau L'Accordéoniste d'Édith Piaf. Mais contre toute attente, Gustine se détache de sa harpe lors de cette épreuve. Néanmoins, elle est accompagnée par un accordéoniste professionnel sur scène. Le challenge est relevé haut la main, tous les coachs sont conquis et les compliments pleuvent. Et pourtant, toujours pas de buzz de la part de Lara Fabian. Cette dernière fait durer le suspense jusqu'au bout, louant les talents de la candidate et sa créativité sans limites. "Tu es quelqu'un, artistiquement, d'important et moi j'ai besoin de quelqu'un comme toi", finit-elle par lâcher en appuyant enfin sur le buzzer.

Gustine est sauvée par Lara Fabian.

ENZO : IL SUFFIRA D'UN SIGNE - JEAN-JACQUES GOLDMAN

Enzo joue la carte de l'audace pour les KO. Après l'anglais, il prend le pari de la langue française et du rock avec Il suffira d'un signe de Jean-Jacques Goldman. Sa prestation est bluffante, d'autant plus qu'il parvient à atteindre des notes dont il n'avait jamais montré qu'il pourrait les atteindre jusqu'à présent. Malheureusement, Enzo demeure trop juste pour Lara Fabian par rapport aux autres candidats. Estimant qu'il a besoin d'encore un peu de travail avant de s'attaquer à des concerts en direct, elle prend la douloureuse décision de le laisser partir.

Enzo est éliminé par Lara Fabian.

MARGAU : HIGH HOPES - PANIC! AT THE DISCO

Margau est sans aucun doute l'une des favorites de Lara Fabian. Et pour cause, la jolie jeune femme de 19 ans, vient de Montréal au Canada, un pays cher au coeur de l'artiste qui y a vécu longtemps. Lorsqu'elles se retrouvent toutes les deux, instinctivement, Lara Fabian retrouve son accent du Québec. En outre, Margau espère séduire le public français après avoir fait un début de carrière à succès dans son pays où elle a pu sortir son premier album.

Pour faire au mieux, Margau choisit un morceau du groupe Panic! At the Disco. Là encore, elle se trouve des points communs avec sa coach, dont c'est "le band préféré". Grosse difficulté toutefois pour Margau qui doit chanter sur les plates-bandes d'un homme, dont la tessiture est bien différente de la sienne. Mais à l'image de ses précédentes prestations, Margau relève le défi avec une aisance déconcertante. La puissance de sa voix et son énergie folle font d'elle une candidate redoutable. D'ailleurs, Lara Fabian n'est vraisemblablement pas prête à la laisser partir. "Bravo ma belle Margau, ce que tu as fait, c'est d'un très très haut niveau", lui reconnaît-elle. Pourtant, elle se retrouve à demander une nouvelle faveur à Nikos Aliagas, à savoir de ne pas se prononcer. "Je ne veux pas te dire non Margau, mais j'ai besoin d'entendre le dernier talent, je te ferai revenir juste après et je prendrai ma décision", explique-t-elle.

Margau reste en suspens.

MARIA : MEMORY - BARBRA STREISAND

Maria est une Irlandaise qui vit en Lorraine. Sa particularité ? Elle est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Une situation qui est survenue subitement. Ce qui ne l'empêche pas de suivre ses rêves. Depuis son audition à l'aveugle, Maria émeut les coachs et plus particulièrement Lara Fabian qui avait alors fondu en larmes. Un moment bouleversant qui s'était reproduit lors des battles.

Pour les KO, la magie a sans grande surprise une nouvelle fois opéré sur scène. La voix de Maria emporte tout le monde dans son univers poétique et sensible. Face aux nombreux applaudissements à la fin de sa prestation, la maman de sept enfants ne peut contenir sa joie. Elle en profite également pour faire passer un message fort : "Faites que votre lumière ne s'éteigne jamais." Des mots qui rendent la situation de Lara Fabian encore plus complexe. Comme annoncé auparavant, elle doit choisir entre deux de ses meilleurs talents, Margau et Maria. Un choix cornélien pour la chanteuse qui porte une affection toute particulière à chacune. Mais les règles du jeu ne peuvent être changées et il faut se décider. Lara Fabian se sépare finalement de Margau, lui préférant de peu la grâce de Maria. Maria est sauvée.

Cheyenne, Gustine et Maria ont ainsi prochainement rendez-vous au Palais des Sports pour les demi-finales.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Marc Lavoine : Antoine, Antony et Ifè

Amel Bent : Toni, Terence et Tom

Lara Fabian : Cheyenne, Gustine et Maria

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, Akob, Ludisou & Nathan, Nessa et Antoine (Owlite)